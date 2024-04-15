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Дороги закрыты из-за паводка

Дороги в Коченево закрыли еще на неделю из-за паводка

15 апреля 2024, 08:39
Фото: ТУАД
Дороги закрыты из-за паводка

В Новосибирской области трассы из-за паводка закрыты до 22 апреля

Высокий уровень подъема талых вод в Новосибирском регионе по-прежнему мешает движению транспортных средств в сельской местности. Две автомобильные дороги закрыты до 22 апреля.

В настоящий момент действует временное ограничение движения в Коченевском районе. Водители вынуждены находить пути объезда.

«Из-за паводка вводим ограничение на дорогах: „1-й километр автомобильной дороги ‚Н-1212“ — 1-й километр ‚Н-1206‘ (объездная районного поселения Коченево)» (км 4+000) в Коченевском районе; «5 километр автомобильной дороги ‚Н-1211‘ — Бармашево» (км 0+020) в Коченевском районе. Введенное ограничение будет действовать до полной стабилизации ситуации по паводку», — сообщает Территориальное управление автомобильных дорог.
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Талые воды активно приближаются и к приусадебным участкам новосибирских дачников и жителей частных домов. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, подтоплены 146 частных территорий в Новосибирском и Мошковском районах, под Искитимом, Карасуком, Сузуном и Тогучином. На момент написания материала вода ушла с семидесяти участков.

Одним из мест подтопления стал СНТ «Солнечная долина», где под водой скрылось шестьдесят домов. На момент происшествия людей в опасной зоне практически не было, однако серьезно пострадало их имущество. Некоторым пришлось спасать из зоны подтопления домашних животных.

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