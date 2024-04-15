Дороги в Коченево закрыли еще на неделю из-за паводка

Талые воды активно приближаются и к приусадебным участкам новосибирских дачников и жителей частных домов. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, подтоплены 146 частных территорий в Новосибирском и Мошковском районах, под Искитимом, Карасуком, Сузуном и Тогучином. На момент написания материала вода ушла с семидесяти участков.