Дороги в Коченево закрыли еще на неделю из-за паводка

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В настоящий момент действует временное ограничение движения в Коченевском районе. Водители вынуждены находить пути объезда.
«Из-за паводка вводим ограничение на дорогах: „1-й километр автомобильной дороги ‚Н-1212“ — 1-й километр ‚Н-1206‘ (объездная районного поселения Коченево)» (км 4+000) в Коченевском районе; «5 километр автомобильной дороги ‚Н-1211‘ — Бармашево» (км 0+020) в Коченевском районе. Введенное ограничение будет действовать до полной стабилизации ситуации по паводку», — сообщает Территориальное управление автомобильных дорог.
Талые воды активно приближаются и к приусадебным участкам новосибирских дачников и жителей частных домов. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, подтоплены 146 частных территорий в Новосибирском и Мошковском районах, под Искитимом, Карасуком, Сузуном и Тогучином. На момент написания материала вода ушла с семидесяти участков.
Одним из мест подтопления стал СНТ «Солнечная долина», где под водой скрылось шестьдесят домов. На момент происшествия людей в опасной зоне практически не было, однако серьезно пострадало их имущество. Некоторым пришлось спасать из зоны подтопления домашних животных.