Экс-директору клиники Мешалкина вынесли приговор за хищение 1,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Суд вынес решение по делу бывшего директора центра Мешалкина, Александра Караськова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму 1,8 миллиарда рублей.
Караськов приговорен к 3,5 годам колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа. Его супруга и заместитель, Ирина Бойцова, получила приговор в виде трех лет заключения и штрафа в размере 500 тысяч рублей.
В деле также фигурировал другой заместитель Караськова, Евгений Покушалов. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Ему в ноябре 2021 года назначили 2,5 года тюремного заключения и штраф в размере 400 тысяч рублей. В марте-2023 Покушалова освободили по УДО.
Как установил суд, руководство клиники создавало при госзакупках условия для победы в конкурсах аффилированных поставщиков. При закупках оборудования было похищено 1,8 миллиардов.