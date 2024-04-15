Экс-директору клиники Мешалкина вынесли приговор за хищение 1,8 млрд рублей

В деле также фигурировал другой заместитель Караськова, Евгений Покушалов. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Ему в ноябре 2021 года назначили 2,5 года тюремного заключения и штраф в размере 400 тысяч рублей. В марте-2023 Покушалова освободили по УДО.