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В Новосибирске вынесли приговор экс-директору клиники Мешалкина

Экс-директору клиники Мешалкина вынесли приговор за хищение 1,8 млрд рублей

15 апреля 2024, 05:11
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске вынесли приговор экс-директору клиники Мешалкина

Академика РАН судили за присвоение бюджетных денег в особо крупном размере и покушение на отмывание денег.

Суд вынес решение по делу бывшего директора центра Мешалкина, Александра Караськова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Караськов приговорен к 3,5 годам колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа. Его супруга и заместитель, Ирина Бойцова, получила приговор в виде трех лет заключения и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

В деле также фигурировал другой заместитель Караськова, Евгений Покушалов. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Ему в ноябре 2021 года назначили 2,5 года тюремного заключения и штраф в размере 400 тысяч рублей. В марте-2023 Покушалова освободили по УДО.

Ирина БойцоваИрина Бойцова
Ирина Бойцова
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Как установил суд, руководство клиники создавало при госзакупках условия для победы в конкурсах аффилированных поставщиков. При закупках оборудования было похищено 1,8 миллиардов.

В Новосибирске экс-директора клиники Мешалкина осудят за хищение 1,8 млрд рублей
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Приговор
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