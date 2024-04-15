Глава СКР Бастрыкин заинтересовался смертью старушки в больнице

Внимание к смерти женщины привлек ее сын. По его мнению, за матерью якобы не следили и потому не смогли вовремя зафиксировать ухудшение состояния ее здоровья. В итоге женщина якобы скончалась из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи.