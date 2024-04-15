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Женщина могла скончаться в больнице из-за халатности врачей

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался смертью старушки в больнице

15 апреля 2024, 11:10
Фото: 1MI
Женщина могла скончаться в больнице из-за халатности врачей

Александр Бастрыкин поручил проверить смерть пенсионерки в больнице Новосибирска

В больнице Новосибирска скончалась пожилая женщина. Обстоятельства смерти до конца не прояснены. Инцидент взял на контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Внимание к смерти женщины привлек ее сын. По его мнению, за матерью якобы не следили и потому не смогли вовремя зафиксировать ухудшение состояния ее здоровья. В итоге женщина якобы скончалась из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи.

Сейчас по данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка. Руководителю управления Евгению Долгалеву поручено представить доклад по итогам.

Напомним, что к Бастрыкину обратилась мать второклассника. Ее сына мог обидеть школьник-мигрант.

В Новосибирске школьник-мигрант обидел второклассника — мать обратилась к Бастрыкину
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