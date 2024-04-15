Глава СКР Бастрыкин заинтересовался смертью старушки в больнице

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Внимание к смерти женщины привлек ее сын. По его мнению, за матерью якобы не следили и потому не смогли вовремя зафиксировать ухудшение состояния ее здоровья. В итоге женщина якобы скончалась из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи.
Сейчас по данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка. Руководителю управления Евгению Долгалеву поручено представить доклад по итогам.
Напомним, что к Бастрыкину обратилась мать второклассника. Ее сына мог обидеть школьник-мигрант.