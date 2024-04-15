Губернатор Андрей Травников поставил задачи по созданию особой экономической зоны

В понедельник, 15 апреля, в ходе совещания с представителями областного правительства, органов государственной власти и представителей муниципалитетов региона губернатор Андрей Травников подчеркнул, что заявка на создание ОЭЗ отправлена в Минэкономразвития России, поскольку появился якорный инвестор. Речь идет о логистическом центре «Сибирский», который намерен расширять работы контейнерного терминала. Кроме того, заметил глава региона, есть необходимость в расширении существующего промышленно-логистического парка, практически все участки в котором уже заняты под различные инвестпроекты.