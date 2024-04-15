Губернатор Андрей Травников поставил задачи по созданию особой экономической зоны

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В понедельник, 15 апреля, в ходе совещания с представителями областного правительства, органов государственной власти и представителей муниципалитетов региона губернатор Андрей Травников подчеркнул, что заявка на создание ОЭЗ отправлена в Минэкономразвития России, поскольку появился якорный инвестор. Речь идет о логистическом центре «Сибирский», который намерен расширять работы контейнерного терминала. Кроме того, заметил глава региона, есть необходимость в расширении существующего промышленно-логистического парка, практически все участки в котором уже заняты под различные инвестпроекты.
«Наш проект был представлен федеральному министру экономического развития Максиму Решетникову, и задача одноимённого регионального министерства сегодня — сопровождать эту заявку для того, чтобы решение было принято максимально быстро, потому что инвестор намерен уже вторую и третью очереди логистического центра размещать на территории ОЭЗ, он фактически готовит строительные работы, поэтому сроки поджимают», — заявил Травников.
В свою очередь, региональное Минэкономразвития должно заняться составлением плана создания инфраструктуры ля обеспечения работы ОЭЗ, Минтрас — обеспечением транспорта, в первую очередь идет о пригородных электропоездах.
Еще одна задача поставлена перед муниципалитетами Кочковского, Новосибирского районов и администрацией города Обь — стимулировать жилищное строительство в районе планируемой ОЭЗ.