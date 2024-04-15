Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Мигрантам запретили работать в такси, а также торговать табаком и напитками, включая алкоголь, в специализированных магазинах. Это следует из постановления губернатора региона, подписанного 15 апреля. В тексте сказано, что меры направлены на обеспечение безопасности жителей региона.
Иностранцы должны покинуть указанные сферы в течение двух месяцев. Речь идет об иностранцах, работающих по патентам. Запрет введен на 2024 год.