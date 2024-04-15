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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:41

Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области

Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области

15 апреля 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
Это следует из постановления губернатора региона, подписанного 15 апреля. В тексте сказано, что меры направлены на обеспечение безопасности жителей региона.

Мигрантам запретили работать в такси, а также торговать табаком и напитками, включая алкоголь, в специализированных магазинах. Это следует из постановления губернатора региона, подписанного 15 апреля. В тексте сказано, что меры направлены на обеспечение безопасности жителей региона.

Иностранцы должны покинуть указанные сферы в течение двух месяцев. Речь идет об иностранцах, работающих по патентам. Запрет введен на 2024 год.

Общественники предложили запретить мигрантам работать в общепите и такси
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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Андрей Травников#Такси
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