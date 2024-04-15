Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области

Мигрантам запретили работать в такси, а также торговать табаком и напитками, включая алкоголь, в специализированных магазинах. Это следует из постановления губернатора региона, подписанного 15 апреля. В тексте сказано, что меры направлены на обеспечение безопасности жителей региона.