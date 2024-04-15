Имущество задержанного новосибирского министра ЖКХ Архипова арестовали

По данным следствия, с 2018 года между руководителем министерства и бывшим регоператором ООО «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение о работе с ТКО в регионе на десять лет. Данное соглашение должны были исполнить в 2022 году. На эти цели выделили 220 млн рублей.