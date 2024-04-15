Имущество задержанного новосибирского министра ЖКХ Архипова арестовали

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
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Updated Сегодня, 02:01
Дениса Архипова обвиняют в злоупотреблении своими должностными обязанностями.
По данным следствия, с 2018 года между руководителем министерства и бывшим регоператором ООО «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение о работе с ТКО в регионе на десять лет. Данное соглашение должны были исполнить в 2022 году. На эти цели выделили 220 млн рублей.
Обвиняемый, зная, что ООО «Экология-Новосибирск» не выполнило ни одно обязательство в рамках договора, решил не требовать уплату данной суммы, что является нарушением закона. Это привело к утрате бюджета региона: тех самых 220 млн рублей.
Сам министр сейчас арестован до мая. Имущество Архипова также арестовали. Общая сумма составила более 14 млн рублей.