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Министр арестован

Имущество задержанного новосибирского министра ЖКХ Архипова арестовали

15 апреля 2024, 01:43
Фото: управление Судебного департамента в Новосибирской области
Министр арестован
Арест наложили на имущество Дениса Архипова, министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Сейчас он пребывает в СИЗО.

Дениса Архипова обвиняют в злоупотреблении своими должностными обязанностями.

По данным следствия, с 2018 года между руководителем министерства и бывшим регоператором ООО «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение о работе с ТКО в регионе на десять лет. Данное соглашение должны были исполнить в 2022 году. На эти цели выделили 220 млн рублей.

Обвиняемый, зная, что ООО «Экология-Новосибирск» не выполнило ни одно обязательство в рамках договора, решил не требовать уплату данной суммы, что является нарушением закона. Это привело к утрате бюджета региона: тех самых 220 млн рублей.

Сам министр сейчас арестован до мая. Имущество Архипова также арестовали. Общая сумма составила более 14 млн рублей.

Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Архипов
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Бюджет#Арест#Деньги#Министр#Имущество#Денис Архипов
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