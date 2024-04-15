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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Когда будет субботник

Когда уберут Новосибирск: названа дата городского субботника весной 2024

15 апреля 2024, 12:34
Фото: 1MI
Когда будет субботник

В Новосибирске уберут грязные улицы на городском субботнике 27 апреля

В Новосибирске растаял снег, а вместе с ним на улицах появилось куча мусора. Возникает вопрос когда улицы города станут чистыми.

В Новосибирске уже определили дату проведения общегородского субботника. Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов.

Общая городская уборка запланирована на 27 апреля. В этот день уберут все парки, скверы, дворы и другие общественные места. Дело в том, что

На улицы выйдут рабочие коллективы, организации, а также неравнодушные граждане и активисты. Когда соберут весь мусор, его вывезут мусоровозы на специальные полигоны.

Дело в том, что с наступлением весны в городе стало жутко грязно. Мусор валяется по всем дворам. Актуальную картину мы собрали в ролике, который назвали «Грязесибирск». Субботник для города просто критически необходим.

Куда обращаться новосибирцам, если не вывозят мусор
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Парки#Скверы#Субботник#Уборка#Все материалы авторов
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