Когда уберут Новосибирск: названа дата городского субботника весной 2024

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Новосибирске уже определили дату проведения общегородского субботника. Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов.
Общая городская уборка запланирована на 27 апреля. В этот день уберут все парки, скверы, дворы и другие общественные места. Дело в том, что
На улицы выйдут рабочие коллективы, организации, а также неравнодушные граждане и активисты. Когда соберут весь мусор, его вывезут мусоровозы на специальные полигоны.
Дело в том, что с наступлением весны в городе стало жутко грязно. Мусор валяется по всем дворам. Актуальную картину мы собрали в ролике, который назвали «Грязесибирск». Субботник для города просто критически необходим.