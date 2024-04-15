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У мужчину отобрали пилу

«Не хотел жить»: под Новосибирском мужчина случайно убил 14-летнего кузена

15 апреля 2024, 07:36
Фото: 1MI
У мужчину отобрали пилу

В Новосибирской области мужчина уронил тополь на подростка

В сентябре прошлого года поселок Бочкарево потрясла трагедия. 29-летний мужчина случайно обрушил дерево на четырнадцатилетнего родственника. Мальчик погиб на месте.

Кирилл* пригласил Дениса* помочь с заготовкой дров на зиму. Вместо валежника новосибирец подпилил тополь и не заметил стоявшего рядом подростка. Дерево ударило мальчика по затылку и тот упал, обливаясь кровью. Прибывшие медики не смогли его спасти.

По словам родственников, мужчина до сих пор переживает, поскольку был очень привязан к мальчику. «Замыкается, не разговаривает. Хотел руки на себя наложить», — рассказала КП-Новосибирск бабушка Дениса*.

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Недавно суд приговорил Кирилла* к году и восьми месяцам ограничения свободы. При этом мать погибшего подростка заявляет, что мужчина якобы страдает отклонениями в развитии и поэтому требовать компенсации или извинений от него не стоит.

«Младшего сына не вернуть», — заявляет женщина.

Напомним, что новосибирца могут осудить за поножовщину.

*имена изменены.

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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Подростки#Гибель#Подросток#Убийство по неосторожности
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