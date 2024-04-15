«Не хотел жить»: под Новосибирском мужчина случайно убил 14-летнего кузена

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Кирилл* пригласил Дениса* помочь с заготовкой дров на зиму. Вместо валежника новосибирец подпилил тополь и не заметил стоявшего рядом подростка. Дерево ударило мальчика по затылку и тот упал, обливаясь кровью. Прибывшие медики не смогли его спасти.
По словам родственников, мужчина до сих пор переживает, поскольку был очень привязан к мальчику. «Замыкается, не разговаривает. Хотел руки на себя наложить», — рассказала КП-Новосибирск бабушка Дениса*.
Недавно суд приговорил Кирилла* к году и восьми месяцам ограничения свободы. При этом мать погибшего подростка заявляет, что мужчина якобы страдает отклонениями в развитии и поэтому требовать компенсации или извинений от него не стоит.
«Младшего сына не вернуть», — заявляет женщина.
Напомним, что новосибирца могут осудить за поножовщину.
*имена изменены.