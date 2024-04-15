Новосибирец привез на сувениры три кастета из Таиланда. Их изъяли таможенники

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Турист привез из поездки в Паттайю три кастета. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, 40-летний новосибирец не знал, что кастеты признаны холодным оружием в РФ и пошел «зеленым» коридором. Его багаж просветили и обнаружили запрещенные «сувениры».
На туриста возбудили дело о несоблюдении запретов (ст. 16.3 КоАП РФ). Штраф по этой статье составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей.
С начала 2024 года пассажиры Толмачево пытались ввести в Россию 13 кастетов.