Новосибирец привез на сувениры три кастета из Таиланда. Их изъяли таможенники

Турист привез из поездки в Паттайю три кастета. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, 40-летний новосибирец не знал, что кастеты признаны холодным оружием в РФ и пошел «зеленым» коридором. Его багаж просветили и обнаружили запрещенные «сувениры».