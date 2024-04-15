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Таможенники изъяли три кастета у новосибирца в Толмачево

Новосибирец привез на сувениры три кастета из Таиланда. Их изъяли таможенники

15 апреля 2024, 06:33
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Таможенники изъяли три кастета у новосибирца в Толмачево

Пассажир Толмачево не знал, что кастеты признаны холодным оружием в РФ и пошел «зеленым» коридором. Его багаж просветили и обнаружили запрещенные «сувениры».

Турист привез из поездки в Паттайю три кастета. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, 40-летний новосибирец не знал, что кастеты признаны холодным оружием в РФ и пошел «зеленым» коридором. Его багаж просветили и обнаружили запрещенные «сувениры».

На туриста возбудили дело о несоблюдении запретов (ст. 16.3 КоАП РФ). Штраф по этой статье составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей.

С начала 2024 года пассажиры Толмачево пытались ввести в Россию 13 кастетов.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Туристы#Аэропорт Толмачево#Таможня#Турист
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