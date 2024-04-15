Новосибирец продает уникальные автографы Джо Байдена за 190 тысяч рублей

Сейчас любой желающий может приобрести автографы Джо Байдена за 190 тысяч рублей. В 1978 и 1982 годах тогдашний сенатор-демократ от штата Делавэр оставил дарственную надпись на черно-белых фотографиях. К снимкам прилагаются конверт и сопроводительное письмо с факсимильными подписями Байдена. По отдельности фото можно приобрести за 95 тысяч рублей.