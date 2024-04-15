Новосибирец продает уникальные автографы Джо Байдена за 190 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Сейчас любой желающий может приобрести автографы Джо Байдена за 190 тысяч рублей. В 1978 и 1982 годах тогдашний сенатор-демократ от штата Делавэр оставил дарственную надпись на черно-белых фотографиях. К снимкам прилагаются конверт и сопроводительное письмо с факсимильными подписями Байдена. По отдельности фото можно приобрести за 95 тысяч рублей.
При этом сибиряк считает, что цены за фотоматериалы вполне адекватны и связаны с непростыми взаимоотношениями России и США.
«Стоимость даже занижена. На западных аукционах такой раритет обойдется выше тысячи долларов США — и это не предел», — сообщает продавец на сайте Авито.
Напомним, что в Новосибирске продают швейцарские часы за 2,8 миллиона рублей.