Новосибирские микробиологи назвали микроб в честь Стругацких

Стоит отметить, что раннее творчество Аркадия и Бориса Стругацких — в частности, цикл о Мире Полудня — посвящен развитию советской науки и инженерной мысли. Старший брат получил образование переводчика-япониста, младший являлся астрономом и одно время работал инженером в Пулковской обсерватории. Родственники проявляли громадный интерес к биологии, физике, химии и истории, что нашло отражение в их совместных произведениях.