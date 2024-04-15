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Ученые института цитологии и генетики СО РАН открыли в акватории Черного моря уникальное биологическое соединение

Новосибирские микробиологи назвали микроб в честь Стругацких

15 апреля 2024, 06:51
Фото: 1MI
Ученые института цитологии и генетики СО РАН открыли в акватории Черного моря уникальное биологическое соединение

Новосибирские ученые присвоили уникальному микробу имя братьев Стругацких

Ученые института цитологии и генетики СО РАН открыли в акватории Черного моря уникальное биологическое соединение. Ему присвоили имя исследователей, переводчиков и писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких.

Ученые назвали соединение Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii. Оно относится к разряду так называемых протистов и используется в фармацевтической и косметологической промышленности. Сотрудники института надеются, что биологическое образование поможет совершить прорыв в данных сферах производства.

Стоит отметить, что раннее творчество Аркадия и Бориса Стругацких — в частности, цикл о Мире Полудня — посвящен развитию советской науки и инженерной мысли. Старший брат получил образование переводчика-япониста, младший являлся астрономом и одно время работал инженером в Пулковской обсерватории. Родственники проявляли громадный интерес к биологии, физике, химии и истории, что нашло отражение в их совместных произведениях.

Напомним, что новосибирские климатологи обнаружили уникальные особенности озона.

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#Александр Ляхов#Культура#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Ученые#Исследование
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