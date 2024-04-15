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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Новосибирцам не советуют жарить шашлыки в лесах

Новосибирцам запретили разводить костры — в чем причина

15 апреля 2024, 10:02
Фото: 1MI
Новосибирцам не советуют жарить шашлыки в лесах

В Новосибирской области ввели противопожарный режим с 15 апреля

В Новосибирской области введены жесткие ограничения на посещение лесов. Это связано с неблагоприятной ситуацией по пожарам.

Согласно данным регионального управления МЧС, пожарные за неделю ликвидировали 57 «огненных» происшествий. Мониторинг при помощи специальных систем сенсорного наблюдения выявил девять опасных термоточек. С каждым днем ситуация по лесным пожарам может ухудшиться.

В связи с ухудшением обстановки с 15 апреля действует противопожарный режим. От новосибирцев ожидают неукоснительного соблюдения правил.

«На территории ряда муниципалитетов области, в первую очередь, южных, объявляется действие особого противопожарного режима. Основное требование к гражданам — соблюдать его в обязательном порядке», — заявил по итогам аппаратного совещания губернатор Андрей Травников.
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Особый противопожарный режим подразумевает запрет на посещение лесов, разведение костров для приготовления еды и сжигания мусора. Главы муниципалитетов обязаны вести мониторинг подведомственных территорий.

Напомним, что в Новосибирской области продлили транспортные ограничения из-за паводка.

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#Александр Ляхов#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Андрей Травников#Ограничения#ГУ МЧС#Режим ЧС#Пожары
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