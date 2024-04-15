Новосибирцам запретили разводить костры — в чем причина

Согласно данным регионального управления МЧС, пожарные за неделю ликвидировали 57 «огненных» происшествий. Мониторинг при помощи специальных систем сенсорного наблюдения выявил девять опасных термоточек. С каждым днем ситуация по лесным пожарам может ухудшиться.