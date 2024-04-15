Новосибирцам запретили разводить костры — в чем причина

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Согласно данным регионального управления МЧС, пожарные за неделю ликвидировали 57 «огненных» происшествий. Мониторинг при помощи специальных систем сенсорного наблюдения выявил девять опасных термоточек. С каждым днем ситуация по лесным пожарам может ухудшиться.
В связи с ухудшением обстановки с 15 апреля действует противопожарный режим. От новосибирцев ожидают неукоснительного соблюдения правил.
«На территории ряда муниципалитетов области, в первую очередь, южных, объявляется действие особого противопожарного режима. Основное требование к гражданам — соблюдать его в обязательном порядке», — заявил по итогам аппаратного совещания губернатор Андрей Травников.
Особый противопожарный режим подразумевает запрет на посещение лесов, разведение костров для приготовления еды и сжигания мусора. Главы муниципалитетов обязаны вести мониторинг подведомственных территорий.
Напомним, что в Новосибирской области продлили транспортные ограничения из-за паводка.