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Измения касаются троллейбуса № 2 и маршрутки № 11

Новосибирцев предупредили о переносе популярной остановки общественного транспорта

15 апреля 2024, 02:38
Фото: 1MI
Измения касаются троллейбуса № 2 и маршрутки № 11
Троллейбус и маршрутка вместо улицы Жуковского будут останавливаться на Мочищенском шоссе

Остановка «Улица Жуковского» с 15 апреля будет перенесена с одноименной улицы на Мочищенское шоссе. Теперь троллейбус № 2 и маршрутное таки № 11 останавливаются в районе здания с адресом ул. Аэропорт, 210/4. На прежнем месте посадки и высадки пассажиров больше не будет. С чем связаны изменения, в муниципалитете не сообщают.

Ранее мы рассказывали о том, что в Заельцовском районе до конца апреля изменили три автобусных маршрута и пути следования двух маршрутных такси. Это связано с ремонтом трубопровода холодного водоснабжения на улице Северная.

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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Маршрутка#Остановка
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