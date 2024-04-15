Новосибирцев предупредили о переносе популярной остановки общественного транспорта

Остановка «Улица Жуковского» с 15 апреля будет перенесена с одноименной улицы на Мочищенское шоссе. Теперь троллейбус № 2 и маршрутное таки № 11 останавливаются в районе здания с адресом ул. Аэропорт, 210/4. На прежнем месте посадки и высадки пассажиров больше не будет. С чем связаны изменения, в муниципалитете не сообщают.