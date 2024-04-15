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Концерт певицы прошел не так, как ожидали зрители

Новосибирцы пожаловались в Роспотребнадзор на концерт певицы Алены Швец

15 апреля 2024, 02:18
Фото: это спела алёна швец/официальный паблик ВКонтакте
Концерт певицы прошел не так, как ожидали зрители
Посетители концерта Алены Швец в Новосибирске пожаловались в Роспотребнадзор на отсутствие заявленных привилегий.

В Новосибирске прошел концерт поп-певицы Алены Швец. Она известна своими треками «Первой свидание», «Вино и сигареты», а также «Вредина». Не все посетители остались довольны ее выступлением, а если быть точнее, организацией концерта. Новосибирцы пожаловались в Роспотребнадзор.

Так, одна из посетительниц концерта взяла ВИП билет, однако на деле такой зоны даже не было, а вот цена таких билетов заметно отличается. Также организаторы сообщали, что в зале будет много охраны, медработников, но на деле все было не так.

Менеджер певицы жалобы признала. Она сочла их обоснованными, пишет «Газета Ru». Однако она объяснила, что продают билеты организаторы концерта, они же контролируют и реализацию. От самой певицы там зависело мало.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Роспотребнадзор#Билеты#Концерт#Музыка#Жалоба
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