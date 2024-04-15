Новосибирцы пожаловались в Роспотребнадзор на концерт певицы Алены Швец

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
В Новосибирске прошел концерт поп-певицы Алены Швец. Она известна своими треками «Первой свидание», «Вино и сигареты», а также «Вредина». Не все посетители остались довольны ее выступлением, а если быть точнее, организацией концерта. Новосибирцы пожаловались в Роспотребнадзор.
Так, одна из посетительниц концерта взяла ВИП билет, однако на деле такой зоны даже не было, а вот цена таких билетов заметно отличается. Также организаторы сообщали, что в зале будет много охраны, медработников, но на деле все было не так.
Менеджер певицы жалобы признала. Она сочла их обоснованными, пишет «Газета Ru». Однако она объяснила, что продают билеты организаторы концерта, они же контролируют и реализацию. От самой певицы там зависело мало.