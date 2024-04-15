Облава на мигрантов-уклонистов прошла в ТЦ на окраине Новосибирска

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
Рейд по выявлению уклонистов от службы в армии в ТЦ «Пашино» провели военные следователи, полиция, сотрудники военкоматов, росгвардейцы и чиновники местной администрации. Документы целенаправленно проверяли у приезжих из ближнего зарубежья, получивших российское гражданство. Удостоверения личности изучили более чем у 40 человек, двое получили повестки в военкомат для постановки на учет и отправки на службу.
Проверка проходила по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщается в паблике администрации Новосибирского района.
Накануне мы рассказывали о том, что в районе Хилокского раныка начали сносить строения, в которых располагались ярмарки и заведения общепита, организованные мигрантами. Ранее в прокуратуре сообщили о многочисленных нарушениях санитарных норм, выявленных там во время масштабной проверки.