atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Силовиков интересовали мигранты, получившие гражданство России

Облава на мигрантов-уклонистов прошла в ТЦ на окраине Новосибирска

15 апреля 2024, 03:33
Фото: 1MI
Силовиков интересовали мигранты, получившие гражданство России
Мигрантов, уклоняющихся от воинской службы, полиция, военные и чиновники искали в торговом центре в Пашино

Рейд по выявлению уклонистов от службы в армии в ТЦ «Пашино» провели военные следователи, полиция, сотрудники военкоматов, росгвардейцы и чиновники местной администрации. Документы целенаправленно проверяли у приезжих из ближнего зарубежья, получивших российское гражданство. Удостоверения личности изучили более чем у 40 человек, двое получили повестки в военкомат для постановки на учет и отправки на службу.

Проверка проходила по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщается в паблике администрации Новосибирского района.

Накануне мы рассказывали о том, что в районе Хилокского раныка начали сносить строения, в которых располагались ярмарки и заведения общепита, организованные мигрантами. Ранее в прокуратуре сообщили о многочисленных нарушениях санитарных норм, выявленных там во время масштабной проверки.

Читайте также:
В Новосибирске школьник-мигрант обидел второклассника — мать обратилась к БастрыкинуНа новосибирском Хилокском рынке вновь нашли мигрантов-нелегалов23 мигранта отправились из Новосибирска в воинские части
#Общество#Новосибирск#Мигранты#Военкомат#Рейд
Подпишитесь
Грязный Новосибирск: более 70 нарушений нашли при организации уборки улиц
Вчера, 07:31
Подростки устроили драку со стрельбой — выстрелы напугали жильцов дома
Вчера, 06:38
Нелегальные ярмарки мигрантов начали сносить в Хилокском микрорайоне Новосибирска
Вчера, 05:53
Больница под Новосибирском выбрасывает на улицу пробирки с кровью
Вчера, 04:14
Суд арестовал счета управляющего «Экологии-Новосибирск Баряева
13 апреля, 05:50
Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников
12 апреля, 02:01
"