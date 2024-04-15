Облава на мигрантов-уклонистов прошла в ТЦ на окраине Новосибирска

Рейд по выявлению уклонистов от службы в армии в ТЦ «Пашино» провели военные следователи, полиция, сотрудники военкоматов, росгвардейцы и чиновники местной администрации. Документы целенаправленно проверяли у приезжих из ближнего зарубежья, получивших российское гражданство. Удостоверения личности изучили более чем у 40 человек, двое получили повестки в военкомат для постановки на учет и отправки на службу.