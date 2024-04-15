Общественники предложили запретить мигрантам работать в общепите и такси

В тексте содержатся ряд предложений. Среди них — проверить мигрантов, получивших российское гражданство за последние 10 лет. И лишить гражданства тех, кто не владеет русским языком. Проверить мигрантов на соответствие заявленным целям въезда. В случае отсутствия стабильной работы, оперативно депортировать из России. В отношении должностных лиц, выдавших гражданство, предлагают возбуждать уголовные дела.