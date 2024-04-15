Общественники предложили запретить мигрантам работать в общепите и такси

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В тексте содержатся ряд предложений. Среди них — проверить мигрантов, получивших российское гражданство за последние 10 лет. И лишить гражданства тех, кто не владеет русским языком. Проверить мигрантов на соответствие заявленным целям въезда. В случае отсутствия стабильной работы, оперативно депортировать из России. В отношении должностных лиц, выдавших гражданство, предлагают возбуждать уголовные дела.
Активисты предлагают запретить мигрантам работать на стройках, сельском хозяйстве, такси, общепите, перевозках, в образовании, медицине, гостиницах. Иностранные кадры планируют заменить жителями соседних регионов и россиянами, проживающими заграницей. Соотечественников хотят заманивать пособиями, участками, ссудами на строительство жилья в сельской местности.
Незамедлительно депортировать стоит также судимых иностранцев, уверены общественники.
Активисты предлагают активно выявлять все «резиновые» квартиры. Собственников недвижимости, а также зарегистрированных в ней лиц, привлекать к уголовной ответственности.
Отдельное внимание авторы инициатив уделили Хилокскому рынку. Они предлагают проверить всех предпринимателей на соблюдение налогового законодательства.
Тех, у кого истек срок пребывания в стране, оперативно выдворять за пределы РФ.