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Новосибирские общественники хотят запретить мигрантам работать в кафе и такси

Общественники предложили запретить мигрантам работать в общепите и такси

15 апреля 2024, 03:38
Фото: Изображение Midjourney

Новосибирские общественники хотят запретить мигрантам работать в кафе и такси

Общественники обратились к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой проверить всех мигрантов. Документ опубликован на сайте новосибирского координационного совета.

В тексте содержатся ряд предложений. Среди них — проверить мигрантов, получивших российское гражданство за последние 10 лет. И лишить гражданства тех, кто не владеет русским языком. Проверить мигрантов на соответствие заявленным целям въезда. В случае отсутствия стабильной работы, оперативно депортировать из России. В отношении должностных лиц, выдавших гражданство, предлагают возбуждать уголовные дела.

Активисты предлагают запретить мигрантам работать на стройках, сельском хозяйстве, такси, общепите, перевозках, в образовании, медицине, гостиницах. Иностранные кадры планируют заменить жителями соседних регионов и россиянами, проживающими заграницей. Соотечественников хотят заманивать пособиями, участками, ссудами на строительство жилья в сельской местности.

Незамедлительно депортировать стоит также судимых иностранцев, уверены общественники.

Активисты предлагают активно выявлять все «резиновые» квартиры. Собственников недвижимости, а также зарегистрированных в ней лиц, привлекать к уголовной ответственности.

Отдельное внимание авторы инициатив уделили Хилокскому рынку. Они предлагают проверить всех предпринимателей на соблюдение налогового законодательства.

Тех, у кого истек срок пребывания в стране, оперативно выдворять за пределы РФ.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты#Андрей Травников#Общественники#Опросы
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