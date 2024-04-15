Подростка в белой куртке ищут в Новосибирске — он тайно исчез 13 апреля

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:23
Как уточнили в отряде «ЛизаАлерт», который занимается поиском людей, Владислав Левагин ушел из дома 13 числа. До сих пор его местонахождение установить не удалось. Он живет в селе Толмачево.
Приметы школьника: рост 165 см, худой, русые волосы, голубые глаза. В последний раз его видели в куртке белого цвета (на ней были черные надписи), костюме синего цвета (темный оттенок), черной кепке. С собой, вероятно, он взял черный рюкзак.
Если вы знаете, где может быть мальчик, то проинформируйте по следующим номерам:112 или 8-800-700-54-52.