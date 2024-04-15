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Мальчик пропал

Подростка в белой куртке ищут в Новосибирске — он тайно исчез 13 апреля

15 апреля 2024, 01:21
Фото: 1MI
Мальчик пропал

Подростка в белой куртке с черными буквами ищут в Новосибирске

В пригороде Новосибирска ищут пропавшего мальчика-подростка, который загадочно исчез.

Как уточнили в отряде «ЛизаАлерт», который занимается поиском людей, Владислав Левагин ушел из дома 13 числа. До сих пор его местонахождение установить не удалось. Он живет в селе Толмачево.

Приметы школьника: рост 165 см, худой, русые волосы, голубые глаза. В последний раз его видели в куртке белого цвета (на ней были черные надписи), костюме синего цвета (темный оттенок), черной кепке. С собой, вероятно, он взял черный рюкзак.

Если вы знаете, где может быть мальчик, то проинформируйте по следующим номерам:112 или 8-800-700-54-52.

Фото: ЛизаАлерт
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Пропал#Поиск#Пропажа#Лиза Алерт
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