Подростки устроили драку со стрельбой на Зорге — вмешался Бастрыкин

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По сообщениям в социальных сетях, ночной инцидент произошел возле многоэтажного жилого дома по Зорге, 227. Очевидцы услышали одиночные выстрелы и громкие крики молодых людей. Жильцы оперативно вызвали полицию, однако хулиганы успели скрыться к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов.
По факту возможного хулиганства полицией уже начата проверка с целью выяснения всех обстоятельств и участников инцидента. Хулиганские действия вызвали пристальный интерес и у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
«Председателем СК России Александром Бастрыкиным поручено руководителю Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах процессуальной проверки», — рассказали в силовом ведомстве.
Напомним, что Александр Бастрыкин потребовал прояснить обстоятельства смерти пенсионерки в новосибирской больнице.