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Александр Бастрыкин взял на контроль драку со стрельбой молодежи в Новосибирске

Подростки устроили драку со стрельбой на Зорге — вмешался Бастрыкин

15 апреля 2024, 11:53
Фото: 1MI
Александр Бастрыкин взял на контроль драку со стрельбой молодежи в Новосибирске

Александр Бастрыкин взял на контроль драку со стрельбой молодежи в Новосибирске

В ночь на 14 апреля очевидцы сообщили о молодежной драке со стрельбой на улице Зорге. Переполох могли устроить буйные подростки.

По сообщениям в социальных сетях, ночной инцидент произошел возле многоэтажного жилого дома по Зорге, 227. Очевидцы услышали одиночные выстрелы и громкие крики молодых людей. Жильцы оперативно вызвали полицию, однако хулиганы успели скрыться к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов.

По факту возможного хулиганства полицией уже начата проверка с целью выяснения всех обстоятельств и участников инцидента. Хулиганские действия вызвали пристальный интерес и у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

«Председателем СК России Александром Бастрыкиным поручено руководителю Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах процессуальной проверки», — рассказали в силовом ведомстве.
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