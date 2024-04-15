«Ростелеком» представил технологии для «умного» кампуса в НГУ

«НГУ обладает уникальными компетенциями в сфере искусственного интеллекта, что позволяет нам решать широкий спектр как исследовательских, так и прикладных задач. Мы выбрали тематику „Строительство и городская среда“, так как реализация технологий ИИ в этой сфере имеет большое социально-экономическое значение и напрямую влияет на качество жизни людей. В Центре ИИ мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими индустриальными партнерами. Мы уже сформировали план работ на ближайшие три года, определили ключевые проекты, которые будем реализовывать», — прокомментировал Михаил Федорук, ректор НГУ.