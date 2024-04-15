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«Ростелеком» представил технологии для «умного» кампуса в НГУ

«Ростелеком» представил технологии для «умного» кампуса в НГУ

15 апреля 2024, 07:10
Фото: Ильнар Салахиев / предоставлено Группа внешних коммуникаций, регион «Сибирь» ПАО Ростелеком
Реклама. Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» . erid: LjN8Jze31
«Ростелеком» представил инновационное комплексное решение по проектированию и строительству «умных» кампусов. Презентация состоялась в рамках рабочего визита министра экономического развития РФ Максима Решетникова в Новосибирский государственный университет (НГУ).

«Новосибирск — город с собственной экосистемой технологического развития. Здесь сильная научная школа, обладающая внушительным академическим потенциалом. Здесь сосредоточен бизнес, который умеет капитализировать технологии, превращать их в экономический актив. В целом, это отвечает задачам по достижению технологического суверенитета, поставленных Президентом. Впечатляет, что горизонт проектных планов исчисляется годами, есть хороший задел на будущее для их реализации», — отметил Максим Решетников, высоко оценив представленные проекты.

По поручению Президента России в стране возводится 17 новых университетских кампусов, один из которых — в НГУ. Предполагается, что это будет сверхсовременный объект международного уровня, отвечающий запросам студенческого сообщества, жителей и гостей Академгородка. В кампусе будут внедрены новейшие технологии, спроектированные Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ, партнером которого является «Ростелеком».

Фото: Ильнар Салахиев / предоставлено Группа внешних коммуникаций, регион «Сибирь» ПАО Ростелеком

Эксперты провайдера ознакомили гостей с собственными разработками в сфере создания передовой университетской инфраструктуры. Большой интерес аудитории вызвал Технологический кампус роботизации, цифровизации и искусственного интеллекта, обучение в котором предполагает применение цифровых двойников — виртуальных копий производственных ячеек или заводов в целом. Это позволит студентам осваивать все практические аспекты индустрии в интерактивном формате, доступном и дружелюбном.

Также на мероприятии были представлены Платформа цифровых зданий, позволяющая управлять объектами недвижимости с помощью мобильного приложения, и Образовательная видеоплатформа, умеющая автоматически оцифровывать лекции, создавать субтитры и переводить их на другие языки. Для обеспечения безопасности кампуса в «Ростелекоме» предлагают использовать подсистему интеллектуального видеомониторинга и превентивного реагирования.

«Главная идея „умного“ кампуса — грамотно объединить физическую и цифровую среду, сделать пространство максимально инновационным и комфортным для обучения и научной работы. Наше технологическое решение — эффективный инструмент по созданию такого объекта и управлению им», — отметил директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов.

«НГУ обладает уникальными компетенциями в сфере искусственного интеллекта, что позволяет нам решать широкий спектр как исследовательских, так и прикладных задач. Мы выбрали тематику „Строительство и городская среда“, так как реализация технологий ИИ в этой сфере имеет большое социально-экономическое значение и напрямую влияет на качество жизни людей. В Центре ИИ мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими индустриальными партнерами. Мы уже сформировали план работ на ближайшие три года, определили ключевые проекты, которые будем реализовывать», — прокомментировал Михаил Федорук, ректор НГУ.

Напомним, в августе прошлого года на площадке форума «Технопром-2023» вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ Михаил Федорук подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения ИТ-технологий.

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