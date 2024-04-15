Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске

Как сообщает Infopro54, владелец несколько лет борется со стихийным рынком на частной территории. Бизнесмен долго пытался наладить порядок цивилизованным способом. 12 апреля он предупредил органы власти и полицию, что наведет порядок. После этого подогнал технику и снес несанкционированные объекты торговли.