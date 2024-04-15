atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске

Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске

15 апреля 2024, 09:04
Фото: кадры из видео телеграм-канала «АСТ-54 Black»
Владелец территории несколько лет борется со стихийным рынком на частной территории. Бизнесмен долго пытался наладить порядок цивилизованным способом, но 12 апреля решил действовать кардинально.

На прошедшей неделе трактор снес нелегальные торговые точки на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе.

Как сообщает Infopro54, владелец несколько лет борется со стихийным рынком на частной территории. Бизнесмен долго пытался наладить порядок цивилизованным способом. 12 апреля он предупредил органы власти и полицию, что наведет порядок. После этого подогнал технику и снес несанкционированные объекты торговли.

Бизнесмен действовал в соответствии с законодательством, поэтому у полиции претензий нет.

Сразу после этого на Хилокском жилмассиве мигранты стали разбирать свои нагромождения. Торговлю приостановили. Есть вероятность, что многие не вернутся.

Сами жители микрорайона МЖК хотят, чтобы на месте рынка сделали зеленую зону.

Трактор снес стихийный рынок на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской областиОбщественники предложили запретить мигрантам работать в общепите и таксиОблава на мигрантов-уклонистов прошла в ТЦ на окраине Новосибирска
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
Сегодня, 08:24
В Новосибирске на неделе потеплеет до +16 градусов
Сегодня, 05:38
Экс-директору клиники Мешалкина вынесли приговор за хищение 1,8 млрд рублей
Сегодня, 05:11
Грязный Новосибирск: более 70 нарушений нашли при организации уборки улиц
Вчера, 07:31
Больница под Новосибирском выбрасывает на улицу пробирки с кровью
Вчера, 04:14
"