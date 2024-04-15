Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
На прошедшей неделе трактор снес нелегальные торговые точки на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе.
Как сообщает Infopro54, владелец несколько лет борется со стихийным рынком на частной территории. Бизнесмен долго пытался наладить порядок цивилизованным способом. 12 апреля он предупредил органы власти и полицию, что наведет порядок. После этого подогнал технику и снес несанкционированные объекты торговли.
Бизнесмен действовал в соответствии с законодательством, поэтому у полиции претензий нет.
Сразу после этого на Хилокском жилмассиве мигранты стали разбирать свои нагромождения. Торговлю приостановили. Есть вероятность, что многие не вернутся.
Сами жители микрорайона МЖК хотят, чтобы на месте рынка сделали зеленую зону.