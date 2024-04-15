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Деньги с мэрии требует застройщик Алексей Джулай

В мэрии Новосибирска объяснили иск на 48 млн рублей за недостроенный автодром

15 апреля 2024, 04:19
Фото: atas.info
Деньги с мэрии требует застройщик Алексей Джулай
Компания строительного магната Алексея Джулая хочет получить деньги из городского бюджета за недостроенный автодром около ТЭЦ-5

В мэрии Новосибирска раскрыли суть претензий ООО «Сибирское кольцо» к муниципалитету. Иск, поданный в Арбитражный суд Новосибирской области, содержит требование о взыскании из городского бюджета 48 457 502,87 рублей неосновательного обогащения. Такую сумму компания якобы потратила на сооружение дрэг-полосы.

«Иск поступил без приложений, подтверждающих доводы заявителя, в связи с чем правовая позиция будет сформирована после ознакомления с материалами дела», — сообщили в городском департаменте земельных и имущественных отношений в ответ на запрос редакции Atas.Info.

Текущая задолженность ООО «Сибирское кольцо» перед мэрией Новосибирска за использование земельного участка с кадастровым номером 54:35:0:534 по ул. Выборной составляет 22 790 890,06 рублей, добавили в департаменте.

ООО «Сибирское кольцо» принадлежит депутату горсовета, главе группы строительных компаний «Дискус» Алексею Джулаю и сыновьям бывшего полпреда президента в Сибирском федеральном округе Александру и Сергею Квашниным. Компания была создана для реализации амбициозного проекта по строительству в Октябрьском районе Новосибирска современного автогоночного стадиона.

Однако работы остановились на начальной стадии, параллельно росли долги перед муниципалитетом за аренду земельного участка. В результате мэрия забрала землю обратно, а осенью 2023 года подала иск о банкротстве ООО «Сибирское кольцо».

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