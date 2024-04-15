В Новосибирске на неделе потеплеет до +16 градусов

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Но надежда есть, судя по прогнозам погоды. Так, сервис «Гисметео» сообщает о +14 градусах днем в среду, 17 апреля, и о +16 в воскресенье, 21 апреля.
По информации центра погоды «Фобос», температурные максимумы этой недели придутся на пятницу, 19 апреля (+16 градусов) и на воскресенье, 21 апреля (+15 градусов). В периодах между пиками днем показатели будут колебаться от +5 до +11 градусов.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 15 апреля в Новосибирске в течение дня похолодает с +9…+11 до +3…+5 градусов. Ветер 6-11 м/с, местами до 17 м/с, дождь.