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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В Новосибирске на неделе потеплеет до +16 градусов

В Новосибирске на неделе потеплеет до +16 градусов

15 апреля 2024, 05:38
Фото: 1MI
Приход весны порядком затянулся, погода не отличается стабильным теплом, то и дело возвращая новосибирцев в зиму.

Но надежда есть, судя по прогнозам погоды. Так, сервис «Гисметео» сообщает о +14 градусах днем в среду, 17 апреля, и о +16 в воскресенье, 21 апреля.

По информации центра погоды «Фобос», температурные максимумы этой недели придутся на пятницу, 19 апреля (+16 градусов) и на воскресенье, 21 апреля (+15 градусов). В периодах между пиками днем показатели будут колебаться от +5 до +11 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 15 апреля в Новосибирске в течение дня похолодает с +9…+11 до +3…+5 градусов. Ветер 6-11 м/с, местами до 17 м/с, дождь.

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