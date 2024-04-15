В Новосибирской области угроза ЧС из-за паводка сохраняется на четырех реках

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:41
По словам руководителя регионального управления МЧС Виктора Орлова, угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением уровня воды, сейчас сохраняется в бассейнах Иня и Бердь. Несколько позже ожидается резкий подъем рек Тара и Тартас в северных районах области, сообщил глава чрезвычайного ведомства в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 15 апреля.
В то же время, по словам Виктора Орлова, в тех районах, где на прошлой неделе был пик паводка, ситуация стабилизировалась. В свою очередь, губернатор Андрей Травников заявил, что паводковая обстановка не вызывает опасений.
Ранее мы рассказывали о том, что река Бердь вплотную подошла к жилой застройке села Легостаево в Искитимском районе. В случае дальнейшего повышения уровня людей будут эвакуировать в пункты временного размещения.