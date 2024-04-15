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Уровень воды в реках продолжает подниматься

В Новосибирской области угроза ЧС из-за паводка сохраняется на четырех реках

15 апреля 2024, 04:38
Фото: 1MI
Уровень воды в реках продолжает подниматься
Сложной остается паводковая обстановка на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас в Новосибирской области. Но в целом паводок идет на спад

По словам руководителя регионального управления МЧС Виктора Орлова, угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением уровня воды, сейчас сохраняется в бассейнах Иня и Бердь. Несколько позже ожидается резкий подъем рек Тара и Тартас в северных районах области, сообщил глава чрезвычайного ведомства в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 15 апреля.

В то же время, по словам Виктора Орлова, в тех районах, где на прошлой неделе был пик паводка, ситуация стабилизировалась. В свою очередь, губернатор Андрей Травников заявил, что паводковая обстановка не вызывает опасений.

Ранее мы рассказывали о том, что река Бердь вплотную подошла к жилой застройке села Легостаево в Искитимском районе. В случае дальнейшего повышения уровня людей будут эвакуировать в пункты временного размещения.

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