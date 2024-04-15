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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Зайчиха травмировала лапку

В ветклинике Кольцово спасают травмированную зайчиху

15 апреля 2024, 09:02
Фото: ВК / База реабилитации животных
Зайчиха травмировала лапку

Новосибирские волонтеры ищут врачей для хирургической операции зайчихе

Сотрудники «Базы реабилитации животных» в наукограде Кольцово пытаются спасти необычную пациентку. Попавшей в капкан зайчихе требуется операция на тазобедренном суставе.

К медикам обратились дачники, обнаружившие зайчиху с перебитой лапкой. Животное регулярно прибегало к людям, инстинктивно надеясь на помощь. Поймать ее удалось при помощи кошколовки.

«Важно сохранить бедро. Если б это была собака, как правило, проводится высокая ампутация конечности, чтобы не травмировать культю. Дикий заяц — совершенно другой случай, операция позволит избежать травмы позвоночника, в дальнейшем нормально жить», — сообщают сотрудники.

Стоимость операции составляет 22 тысячи рублей. Сейчас зайчиха находится у волонтеров, проводятся консультации с зоологами. После реабилитации ее надеются передать в Дом зайца.

Напомним, что в Новосибирске ветеринары вылечили дракона Нину.

Новосибирские ветеринары назначили лечение дракону Нине
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#Александр Ляхов#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Волонтеры#Травма#Операция#Медики#Живая природа
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