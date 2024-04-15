В ветклинике Кольцово спасают травмированную зайчиху

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
К медикам обратились дачники, обнаружившие зайчиху с перебитой лапкой. Животное регулярно прибегало к людям, инстинктивно надеясь на помощь. Поймать ее удалось при помощи кошколовки.
«Важно сохранить бедро. Если б это была собака, как правило, проводится высокая ампутация конечности, чтобы не травмировать культю. Дикий заяц — совершенно другой случай, операция позволит избежать травмы позвоночника, в дальнейшем нормально жить», — сообщают сотрудники.
Стоимость операции составляет 22 тысячи рублей. Сейчас зайчиха находится у волонтеров, проводятся консультации с зоологами. После реабилитации ее надеются передать в Дом зайца.
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