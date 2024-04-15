Вкусные драники: рецепт, проверенный временем

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Классическими рецептами, проверенные временем, поделилась читательница Atas.info Надежда.
На четыре порции вам понадобится:
Как готовить:
Шаг №1: Натрите картофель на крупной терке. Отожмите.
Шаг №2: Добавьте муку, сметану, соль. Все перемешайте.
Шаг №3: Разогрейте сковороду, растопите масло. Выкладывайте смесь столовой ложкой.
Шаг №4: Обжарьте с обеих сторон, пока не появится золотистая корочка.
Шаг №5: Блюдо лучше подавать со сметаной.
Для тех, кто любит драники с мясом, мы нашли самый идеальный рецепт который не отнимет у вас много времени на готовку.
Вам понадобится:
Как готовить:
Шаг №1: Потрите картофель на терке, отожмите сок. Натрите лук, добавьте к картофелю.
Шаг №2: Добавьте в смесь яйца, фарш. Посолите, посыпьте специи по вкусу. Перемешайте.
Шаг №3: Руками сформируйте драники из картофеля с мясным фаршем, толщиной не более 1 см, чтобы они успели прожариться.
Шаг №4: Выложите драники в сковороду, предварительно разогрейте масло.
Шаг №5: Жарьте под крышкой на среднем огне, примерно по 6 минут с каждой стороны. Блюдо готово.