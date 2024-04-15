atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Как приготовить вкусные драники

Вкусные драники: рецепт, проверенный временем

15 апреля 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Как приготовить вкусные драники
Драники — известны всему миру, а вот идеальный рецепт знает не каждый. Мы нашли самый простой способ приготовления идеального блюда на ужин.

Классическими рецептами, проверенные временем, поделилась читательница Atas.info Надежда.

Классические драники

На четыре порции вам понадобится:

  • Картофель 4 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Как готовить:

Шаг №1: Натрите картофель на крупной терке. Отожмите.

Шаг №2: Добавьте муку, сметану, соль. Все перемешайте.

Шаг №3: Разогрейте сковороду, растопите масло. Выкладывайте смесь столовой ложкой.

Шаг №4: Обжарьте с обеих сторон, пока не появится золотистая корочка.

Шаг №5: Блюдо лучше подавать со сметаной.

Рецепт идеальных классических драниковРецепт идеальных классических драников
Рецепт идеальных классических драников
Фото: Изображение Midjourney

Драники с мясом

Для тех, кто любит драники с мясом, мы нашли самый идеальный рецепт который не отнимет у вас много времени на готовку.

Вам понадобится:

  • Картофель — 1 кг
  • Фарш мясной (свиной) — 300 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Как готовить:

Шаг №1: Потрите картофель на терке, отожмите сок. Натрите лук, добавьте к картофелю.

Шаг №2: Добавьте в смесь яйца, фарш. Посолите, посыпьте специи по вкусу. Перемешайте.

Шаг №3: Руками сформируйте драники из картофеля с мясным фаршем, толщиной не более 1 см, чтобы они успели прожариться.

Шаг №4: Выложите драники в сковороду, предварительно разогрейте масло.

Шаг №5: Жарьте под крышкой на среднем огне, примерно по 6 минут с каждой стороны. Блюдо готово.

Рецепт драников с мясомРецепт драников с мясом
Рецепт драников с мясом
Фото: Изображение Midjourney
Проверенный рецепт вкусного кулича на Пасху 2024 — пошаговая инструкция
Узнать подробнее
Читайте также:
Бабушкины рецепты: топ-5 любимых блюд из советского детства3 простых рецепта вкусной пиццы — пальчики оближешьНе из Италии, но тоже вкусно: 3 простых рецепта пасты на каждый день
#Эмилия Губарева#Общество#Продукты#Еда#Рецепт#Рецепты#Полезная еда#Все материалы авторов
Подпишитесь
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
Сегодня, 08:24
Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске
Сегодня, 09:04
В Новосибирске на неделе потеплеет до +16 градусов
Сегодня, 05:38
Экс-директору клиники Мешалкина вынесли приговор за хищение 1,8 млрд рублей
Сегодня, 05:11
Грязный Новосибирск: более 70 нарушений нашли при организации уборки улиц
Вчера, 07:31
Больница под Новосибирском выбрасывает на улицу пробирки с кровью
Вчера, 04:14
"