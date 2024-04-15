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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

Вода вплотную подошла к жилым домам в Новосибирской области

Вода вплотную подошла к жилым домам в Новосибирской области

15 апреля 2024, 04:22
Фото: ЕДДС Искитимского района
Хотя подтоплений жилых домов пока не зафиксировано, но вода уже вплотную подошла к улицам.

Река Бердь вскрылась в Новосибирской области, уровень воды растет. На одном из участков образовался затор, сообщает администрация Искитимского района. Тенденция вызывает беспокойство у жителей.

Хотя подтоплений жилых домов не зафиксировано, вода вплотную подошла к улицам. Такая ситуация наблюдается в селе Легостаево, где вода подступила к нескольким улицам.

МЧС подготовили пункты для временного размещения населения.

В Новосибирской области затопленными остаются 254 участка и два моста
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12 апреля МЧС сообщало о подтоплении 205 дачных и 52 приусадебных участков. В зоне паводка также оказались два низководных автомобильных моста и участки дорог.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#МЧС#Паводок#Подтопление#Паводок в Новосибирской области 2024
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