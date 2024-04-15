Вода вплотную подошла к жилым домам в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:24
Река Бердь вскрылась в Новосибирской области, уровень воды растет. На одном из участков образовался затор, сообщает администрация Искитимского района. Тенденция вызывает беспокойство у жителей.
Хотя подтоплений жилых домов не зафиксировано, вода вплотную подошла к улицам. Такая ситуация наблюдается в селе Легостаево, где вода подступила к нескольким улицам.
МЧС подготовили пункты для временного размещения населения.
12 апреля МЧС сообщало о подтоплении 205 дачных и 52 приусадебных участков. В зоне паводка также оказались два низководных автомобильных моста и участки дорог.