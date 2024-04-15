«Я плачу»: сбежавшая из России Алла Пугачева выпустила новую песню в свой юбилей

Стоит отметить, что Пугачева вместе с мужем сбежала из России после начала СВО. Они выступают против спецоперации и публично об этом говорят. Ее муж уже получи статус иноагента. Сначала они жили в Израиле, но после начала там военных действий, снова переехали за границу.