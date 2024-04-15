«Я плачу»: сбежавшая из России Алла Пугачева выпустила новую песню в свой юбилей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Народная артистка Алла Пугачева порадовала фанатов новой песней. Композиция получила название «Я плачу». Там певица поет о любви. Выпустила песню артистка накануне своего 75-летнего юбилея. Сегодня, 15 апреля она празднует свой день рождения.
Музыку и слова для этой песни написал композитор, а также певец Леонид Агутин. Однако как стало известно, написан трек был еще пять лет назад, но артистка не выпускала его из-за своего состояния здоровья. Многие фанаты начали хвалить песню и называть Аллу королевой музыки.
Интересно, что 1 марта Пугачева 1 марта выпустила новый альбом, который получил название P. S. В нем 20 песен. Альбом стал первым релизом после 16-летнего песенного молчания.
Стоит отметить, что Пугачева вместе с мужем сбежала из России после начала СВО. Они выступают против спецоперации и публично об этом говорят. Ее муж уже получи статус иноагента. Сначала они жили в Израиле, но после начала там военных действий, снова переехали за границу.