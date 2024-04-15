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Певица выпустила трек

«Я плачу»: сбежавшая из России Алла Пугачева выпустила новую песню в свой юбилей

15 апреля 2024, 11:51
Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Певица выпустила трек

Пугачева выпустила песню «Я плачу» в свой 75-летний юбилей

Накануне своего 75-летия звезда эстрады Алла Пугачева представила новую песню. Фанаты пришли в восторг.

Народная артистка Алла Пугачева порадовала фанатов новой песней. Композиция получила название «Я плачу». Там певица поет о любви. Выпустила песню артистка накануне своего 75-летнего юбилея. Сегодня, 15 апреля она празднует свой день рождения.

Музыку и слова для этой песни написал композитор, а также певец Леонид Агутин. Однако как стало известно, написан трек был еще пять лет назад, но артистка не выпускала его из-за своего состояния здоровья. Многие фанаты начали хвалить песню и называть Аллу королевой музыки.

Интересно, что 1 марта Пугачева 1 марта выпустила новый альбом, который получил название P. S. В нем 20 песен. Альбом стал первым релизом после 16-летнего песенного молчания.

Стоит отметить, что Пугачева вместе с мужем сбежала из России после начала СВО. Они выступают против спецоперации и публично об этом говорят. Ее муж уже получи статус иноагента. Сначала они жили в Израиле, но после начала там военных действий, снова переехали за границу.

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#Эмилия Губарева#Общество#Россия#Артист#Музыка#Певица#Все материалы авторов
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