Частный дом сгорел в Кировском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
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Updated Сегодня, 03:30
Частный дом и надворные постройки на улице 13 дистанция пути, недалеко от СНТ «Садовод Сибири-2», загорелся утром 16 апреля. Площадь горения составила 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По словам очевидцев, пламя было видно с расстояния около одного километра.
Для того, чтобы полностью потушить пожар, расчетам МЧС потребовалось 30 минут. Сообщается об одном пострадавшем, который находился в доме. Он надышался угарным газом, но от госпитализации отказался, добавили в чрезвычайном ведомстве.
Самыми распространенными причанами возгораний в жилье становятся перегруженная электропроводка, неисправные печи, но самое частое — курение в нетрезвом виде. Большинство погибающих в пламени жителей частного сектора Новосибирска находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мы рассказывали о том, что за минувшую неделю в Новосибирской области произошло 58 пожаров, в огне погибли два человека.