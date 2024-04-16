Частный дом сгорел в Кировском районе Новосибирска

Частный дом и надворные постройки на улице 13 дистанция пути, недалеко от СНТ «Садовод Сибири-2», загорелся утром 16 апреля. Площадь горения составила 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По словам очевидцев, пламя было видно с расстояния около одного километра.