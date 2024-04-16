atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Во время пожара пострадал один человек

Частный дом сгорел в Кировском районе Новосибирска

16 апреля 2024, 03:03
Фото: пресс-служба МЧС по НСО
Во время пожара пострадал один человек
Утром во вторник, 16 апреля, частный дом вспыхнул на окраине Кировского района. Пострадал один человек

Частный дом и надворные постройки на улице 13 дистанция пути, недалеко от СНТ «Садовод Сибири-2», загорелся утром 16 апреля. Площадь горения составила 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По словам очевидцев, пламя было видно с расстояния около одного километра.

Для того, чтобы полностью потушить пожар, расчетам МЧС потребовалось 30 минут. Сообщается об одном пострадавшем, который находился в доме. Он надышался угарным газом, но от госпитализации отказался, добавили в чрезвычайном ведомстве.

Самыми распространенными причанами возгораний в жилье становятся перегруженная электропроводка, неисправные печи, но самое частое — курение в нетрезвом виде. Большинство погибающих в пламени жителей частного сектора Новосибирска находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы рассказывали о том, что за минувшую неделю в Новосибирской области произошло 58 пожаров, в огне погибли два человека.

Читайте также:
Квартира и пять пять балконов сгорели в Новосибирске при пожаре«Выпрыгивали через окно»: в Новосибирске пожар лишил крова семью с детьмиУ Хилокского рынка загорелась иномарка — пожар тушили лопатами
#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Пострадавший
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
Сегодня, 05:39
Новосибирцам назвали срок запуска фонтана «Мишка» в Первомайском сквере
Сегодня, 02:25
Список 25 опасных новосибирских дорог опубликовали в ГУ МЧС
Сегодня, 01:35
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
Вчера, 08:24
Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске
Вчера, 09:04
В Новосибирске на неделе потеплеет до +16 градусов
Вчера, 05:38
"