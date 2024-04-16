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Чем могут быть опасны яйца

Диетолог предупредила о смертельной опасности яиц на Пасху

16 апреля 2024, 01:57
Фото: 1MI
Чем могут быть опасны яйца

О смертельной опасности яиц на Пасху предупредила диетолог из Новосибирска

Мария Морозова, специалист по питанию из Новосибирска, предупредила о вреде пасхальных яиц. Стало известно, кому лучше всего воздержаться от их употребления.

После покупки яиц, в том числе на православные праздники (совсем скоро в России будут праздновать Пасху), важно не забывать о вероятной опасности. Многие покупатели не задумываются о наличии сальмонеллы, бактерий, которые могут быть очень вредными для организма человека.

Если человек подхватит эту бактерию, то не избежать ему неприятных симптомов: диарея, температура, спазмы. Причем страдают люди от этого не один день, рассказала Сиб.фм диетолог.

Особенно подвержены риску сальмонеллы дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом. Для минимизации рисков, Мария Морозова рекомендует варить яйца не менее 10 минут, чтобы они стали твердыми. Также важно помнить, что их надо мыть, потому что бактерии находятся на оболочке яйца.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Еда#Отравление#Пасха#Яйца#Диетолог
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