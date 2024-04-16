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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Где погулять в Новосибирске

Досуг и классные фото: топ мест для прогулок в Новосибирске в теплую погоду

16 апреля 2024, 09:35
Фото: atas.info
Где погулять в Новосибирске
В Новосибирске выглянуло солнце, постепенно теплеет и многие сибиряки задаются вопросом, где прогуляться по городу в теплую погоду. Atas.info составил топ самых проходимых мест, где можно отдохнуть от рабочей рутины.

Михайловская набережная

Михайловская набережная — самая проходимая часть города. Она располагается вдоль реки Обь и находится не так далеко от центра города. Ее длина достигает три километра. В теплое время года там регулярно устраивают различные праздники, выступают артисты. Самое удобное и идеальное место для прогулок и летних снимков на закате, где раскрывается шикарный вид на другой берег.

Набережная — идеальное место для прогулокНабережная — идеальное место для прогулок
Набережная — идеальное место для прогулок
Фото: atas.info

Новосибирский зоопарк

Если вы любите более людные места, то вам в Новосибирский зоопарк. Огромная площадь для прогулок, огромный выбор разных животных и эмоций. Для прогулки вам явно понадобятся несколько часов, так что приготовьте удобную обувь и свою камеру, потому что без снимков уйти из этого места не получится. Вы можете посмотреть на милых манулов, орангутана Бату или же на белых мишек. После прогулки вы точно выйдете с положительными эмоциями и хорошим настроением.

Посмотреть на животных можно в зоопаркеПосмотреть на животных можно в зоопарке
Посмотреть на животных можно в зоопарке
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Заельцовский парк

Один из старейших парков города и один из самых больших по площади. Развлечений там на любой вкус. Можно пройтись пешком, понаблюдать за птицами, погреться на солнышке, сидя на лавочке, полюбоваться деревьями, запечатлеть природу на фото, или же арендовать самокаты, велосипеды и добавить немного активности для прогулки.

Чем заняться в Заельцовском паркеЧем заняться в Заельцовском парке
Чем заняться в Заельцовском парке
Фото: Изображение Midjourney

Ботанический сад

Многие новосибирцы называют Ботанический сад — идеальным местом для прогулок. Он находится в Академгородке. Посетителей интересуют современные экспозиции: «Бонсай», «Каменистая горка», «Сад непрерывного цветения». Можно посмотреть дендрарий, оранжереи, прогуляться по парку. В общем, в хорошую погоду прогулка по Ботсаду будет хорошим решением. Оттуда вы точно не уйдете с пустой галереей в телефоне.

Что увидеть в БотсадеЧто увидеть в Ботсаде
Что увидеть в Ботсаде
Фото: atas.info

Площадь Ленина

Классическое место для прогулок — центр города. На площади и улице Ленина можно прогуляться по дворикам, выпить вкусный кофе, сфотографироваться на разных локациях и почувствовать «городскую атмосферу». Любой транспорт в шаговой доступности. Поэтому если не хотите уезжать за пределы центра, то это будет идеальным местом для прогулки.

Можно прогуляться по дворикамМожно прогуляться по дворикам
Можно прогуляться по дворикам
Фото: atas.info
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