Досуг и классные фото: топ мест для прогулок в Новосибирске в теплую погоду

Если вы любите более людные места, то вам в Новосибирский зоопарк. Огромная площадь для прогулок, огромный выбор разных животных и эмоций. Для прогулки вам явно понадобятся несколько часов, так что приготовьте удобную обувь и свою камеру, потому что без снимков уйти из этого места не получится. Вы можете посмотреть на милых манулов, орангутана Бату или же на белых мишек. После прогулки вы точно выйдете с положительными эмоциями и хорошим настроением.