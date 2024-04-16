Досуг и классные фото: топ мест для прогулок в Новосибирске в теплую погоду

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Михайловская набережная — самая проходимая часть города. Она располагается вдоль реки Обь и находится не так далеко от центра города. Ее длина достигает три километра. В теплое время года там регулярно устраивают различные праздники, выступают артисты. Самое удобное и идеальное место для прогулок и летних снимков на закате, где раскрывается шикарный вид на другой берег.
Если вы любите более людные места, то вам в Новосибирский зоопарк. Огромная площадь для прогулок, огромный выбор разных животных и эмоций. Для прогулки вам явно понадобятся несколько часов, так что приготовьте удобную обувь и свою камеру, потому что без снимков уйти из этого места не получится. Вы можете посмотреть на милых манулов, орангутана Бату или же на белых мишек. После прогулки вы точно выйдете с положительными эмоциями и хорошим настроением.
Один из старейших парков города и один из самых больших по площади. Развлечений там на любой вкус. Можно пройтись пешком, понаблюдать за птицами, погреться на солнышке, сидя на лавочке, полюбоваться деревьями, запечатлеть природу на фото, или же арендовать самокаты, велосипеды и добавить немного активности для прогулки.
Многие новосибирцы называют Ботанический сад — идеальным местом для прогулок. Он находится в Академгородке. Посетителей интересуют современные экспозиции: «Бонсай», «Каменистая горка», «Сад непрерывного цветения». Можно посмотреть дендрарий, оранжереи, прогуляться по парку. В общем, в хорошую погоду прогулка по Ботсаду будет хорошим решением. Оттуда вы точно не уйдете с пустой галереей в телефоне.
Классическое место для прогулок — центр города. На площади и улице Ленина можно прогуляться по дворикам, выпить вкусный кофе, сфотографироваться на разных локациях и почувствовать «городскую атмосферу». Любой транспорт в шаговой доступности. Поэтому если не хотите уезжать за пределы центра, то это будет идеальным местом для прогулки.