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Два экс-чиновника задержаны за махинации со светофорами в Новосибирске

Два экс-чиновника задержаны за махинации со светофорами на 50 млн

16 апреля 2024, 04:01
Фото: 1MI

Два экс-чиновника задержаны за махинации со светофорами в Новосибирске

Ущерб бюджету области оценили в 50 млн рублей. Задержанные проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Двух бывших руководителей муниципальных учреждений задержали в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, они отвечали за дороги города.

Ущерб бюджету области оценили в 50 млн рублей. Задержанные проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

В 2017–2018 годах муниципальные учреждения заключили контракты с подрядчиками на 50 млн рублей. Подрядчики обязались обслуживать светофоры, но деньги пошли на другие цели.

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