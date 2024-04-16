Два экс-чиновника задержаны за махинации со светофорами на 50 млн

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Двух бывших руководителей муниципальных учреждений задержали в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, они отвечали за дороги города.
Ущерб бюджету области оценили в 50 млн рублей. Задержанные проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
В 2017–2018 годах муниципальные учреждения заключили контракты с подрядчиками на 50 млн рублей. Подрядчики обязались обслуживать светофоры, но деньги пошли на другие цели.