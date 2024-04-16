«Это моя внутренняя победа»: депутат Украинцев об итогах выборов мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По итогам тайного голосования в горсовете Новосибирска в пользу поддержанного губернатором кандидата на пост мэра города Максима Кудрявцева высказались 40 человек. Его оппонента, Игоря Украинцева, поддержали три депутата, два представителя оппозиционной «Коалиции-2020» поставили галочки напротив фамилий обоих кандидатов.
Как заявил Игорь Украинцев, он был и остается сторонником прямых и всенародных выборов главы муниципалитета, но со своим недавним соперником, которого на этот пост назначили депутаты, готов работать плодотворно и конструктивно.
«Я ни разу не принимал участие в подобных выборах, в такой конкурсной процедуре. И изначально заявившись, это было банальное любопытство. Вторым аргументом было проверить свои компетенции. И то, что мне все-таки удалось дойти до финала, говорит о наличии у меня соответствующих компетенций. И это уже для меня такая внутренняя победа», — прокомментировал Игорь Украинцев.
По словам депутата, после официального вступления в должность Максима Кудрявцева, в истории Новосибирска «начнется новая эпоха».
В Новосибирске выборы мэра впервые прошли по новым правилам: вместо прямого голосования горожан главу муниципалитета определяют депутаты городского совета. Прямые выборы мэра были отменены с принятием соответствующего регионального закона в феврале 2023 года.