Горсовет Новосибирска выбрал нового мэра: кто такой Максим Кудрявцев

С партией власти связана вторая часть карьеры будущего мэра Новосибирска. В 2015 году он избирается по партспискам в Законодательное собрание Новосибирской области, но долго там не задерживается. Через год партия делегирует его на выборы в Государственную Думу по одномандатному округу № 136, где он становится первым, набрав 35,5% голосов. Максим Кудрявцев увольняется из «Ростелекома», перебирается в Москву и работает на Охотном ряду вплоть до окончания полномочий Госдумы седьмого созыва в 2021 году.