Горсовет Новосибирска выбрал нового мэра: кто такой Максим Кудрявцев

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Updated Сегодня, 05:58
Во вторник, 16 апреля, горсовет Новосибирска 40 голосами «за» назначил на пост главы муниципалитета заместителя губернатора Новосибирской области, челна «Единой России» Максима Кудрявцева. Против высказались только трое человек, еще два депутата испортили бюллетени для голосования. Никакой интриги не было. Фигуру Кудрявцева ранее поддержал губернатор, одобрили партийные структуры и даже фракция КПРФ в Совете депутатов заранее заявила, что проголосует за выдвиженца из областного правительства.
Так формально окончательно закончилась «эпоха Локтя», последнего всенародно избранного мэра Новосибирска. Кудрявцев — первый глава города, которого напрямую не выбирали горожане. По сути, он стал «заместителем губернатора по городу». Отмену прямого голосования, в том числе, объясняли тем, что отобранный по конкурсу и утвержденный депутатами кандидат будет более профессионален и предсказуем, нежли тот, которого люди могут выбрать, обираясь на эмоции или в пику действующим чиновникам.
«В программе Кудрявцева прописано много изменений городской жизни, но непонятно, как он этого будет добиваться, чем и кем. Чтобы делать изменения, нужны люди, откуда они возьмутся, непонятно, а один он точно с этим не справится. Поэтому какой-то первоначальный импульс к переменам будет. Но, как это часто бывает, он через какое-то время заглохнет и вопрос в том, успеет ли хоть что-то поменяться до того, как это произойдет», — говорит политолог Алексей Мазур.
По мнению Мазура, региональные власти выбирали Кудрявцева из прочих кандидатов из своей среду по принципу максимальной отстраненности от каких-либо скандалов в прошлом и явного лоббирования интересов той или группы в региональной элите. Действительно, его карьера выглядит образцово. После окончания школы в Горно-Алтайске с серебряной медалью поступает в Новосибирской государственный технический университет, заканчивает факультета радиотехники и электроники, с дипломом инженера возвращается в столицу Республики Алтай, где устраивается работать в региональное подразделение «Сибирьтелекома».
Путь Максима Кудрявцева по карьерной лестнице связан со сферой телекоммуникаций и одной компанией, «Сибирьтелекомом», а после ее поглощения более крупным игроком рынка, «Ростелекомом». В конце-концов, пройдя многие карьерные ступени, он занимает пост вице-президента ПАО «Ростелеком». К тому времени Кудрявцев уже давно перебрался в Новосибирск, вступил в «Единую Россию» и вошел в состав регионального политсовета.
С партией власти связана вторая часть карьеры будущего мэра Новосибирска. В 2015 году он избирается по партспискам в Законодательное собрание Новосибирской области, но долго там не задерживается. Через год партия делегирует его на выборы в Государственную Думу по одномандатному округу № 136, где он становится первым, набрав 35,5% голосов. Максим Кудрявцев увольняется из «Ростелекома», перебирается в Москву и работает на Охотном ряду вплоть до окончания полномочий Госдумы седьмого созыва в 2021 году.
В период депутатства Кудрявцев выступил соавтором 45 законопроектов, в первую очередь, касавшихся его профессиональных знаний. Так, он выступал против использования анонимайзеров, то есть, сервисов, позволяющих получить доступ к сетевым ресурсам, заблокированным в России. Участвовал в разработке закона, обязывающего крупные иностранные IT-компании открывать филиалы в России. Причастен к принятию закона, обязывающего людей, внесенных в реестр иностранных агентов маркировать свои интернет-посты соответствующей плашкой.
После истечения срока депутатских полномочий Кудрявцев в статусе вице-губернатора возглавил представительство Новосибирской области в Москве, а летом 2023 года губернатор Андрей Травников назначил своего заместителя ответственным в региональном правительстве за цифровую трансформацию.
Однако, отмечает гражданский активист Владимир Кириллов, до того, как было заявлено, что Кудрявцев будет претендовать на пост мэра, о нем и о его деятельности, по сути, было мало что известно большинству горожан.
«Оценивая Кудрявцева, все отмечают его пессимистичность. Если мы говорим о патриоте города, то фигура должна быть заметной, должна быть активность, твои показатели, компетенции, которые будут нужны людям. По отношению к Кудрявцеву никто этого сказать не может. Так что господину Кудрявцеву еще нужно будет это заслужить. Если этого не произойдет, я могу абсолютно точно сказать, что пассивность избирателей обернется активностью в виде протестных акций. И тогда это будет очень серьезным испытанием для господина Кудрявцева. Стать мэром — значит показать эффективность. Если этой эффективности не будет, то сработают те мины, которые были заложены еще в предыдущие годы еще его предшественником», — говорит Кириллов.
Церемония вступления Максима Кудрявцева в должность главы муниципалитета намечена на 26 апреля.