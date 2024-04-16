atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Как приготовить вкусный плов

Как приготовить идеальный плов: просто и без сложностей

16 апреля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Как приготовить вкусный плов
Многие испытывают страх перед приготовлением плова — то он получается как каша, то сухой, то безвкусный. На самом деле все гораздо проще. Плов — это простая еда, которую можно приготовить без особых хлопот. Читательница Atas.info поделилась самым простым рецептом идеального плова.

Для идеального плова вам понадобится:

  • Мясо (курица, свинина, говядина, баранина и так далее) — 1 кг.
  • Рис (длиннозерный пропаренный или другой рис) — 1 кг.
  • Морковь — 1 кг.
  • Лук репчатый — 4 шт.
  • Чеснок — 2 головки.
  • Перец острый свежий — 2 стручка.
  • Пряности, соль — по вкусу.
  • Масло растительное — 250-300 мл.
Секрет идеального блюдаСекрет идеального блюда
Секрет идеального блюда
Фото: Изображение Midjourney

Пошаговый рецепт:

Шаг №1: Подготовьте все продукты для приготовления блюда.

Шаг №2: Режем мясо, лук, морковь.

Шаг №3: Обжариваем лук в разогретом казане на растительном масле.

Шаг №4: Добавляем мясо, зажариваем.

Шаг №5: Добавляем морковь, жарим, солим, добавляем специи.

Шаг №6: Промываем рис, засыпаем в казан, мешаем и заливаем кипяток (вода должна покрывать рис на 2 см выше. Лучше всего воду добавить в процессе готовки, чтобы он не переварился.

Шаг №7: Доводим до кипения, накрываем крышкой. Попробуйте на соль.

Шаг №8: После закипания воды, добавляем целый чеснок без шелухи, строчки перца.

Шаг №9: Ставим огонь на минимум, накрываем крышкой и ждем примерно минут 20. Если рис еще сырой, добавьте воды, рис не должен быть слишком мягкий.

Шаг №10: Выключаем огонь и даем плову постоять минут 15-20.

Шаг №11: Плов готов. К нему можно приготовить салат Ачучук (нарежьте помидоры, лук, добавьте соль и перец).

Вкусные драники: рецепт, проверенный временем
Узнать подробнее
Читайте также:
Бабушкины рецепты: топ-5 любимых блюд из советского детства3 простых рецепта вкусной пиццы — пальчики оближешьНе из Италии, но тоже вкусно: 3 простых рецепта пасты на каждый день
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продукты#Еда#Рецепт#Рецепты#Полезная еда
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
Сегодня, 05:39
«Это моя внутренняя победа»: депутат Украинцев об итогах выборов мэра Новосибирска
Сегодня, 06:34
О первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев
Сегодня, 05:43
Список 25 опасных новосибирских дорог опубликовали в ГУ МЧС
Сегодня, 01:35
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
Вчера, 08:24
Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске
Вчера, 09:04
"