Как приготовить идеальный плов: просто и без сложностей

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Для идеального плова вам понадобится:
Пошаговый рецепт:
Шаг №1: Подготовьте все продукты для приготовления блюда.
Шаг №2: Режем мясо, лук, морковь.
Шаг №3: Обжариваем лук в разогретом казане на растительном масле.
Шаг №4: Добавляем мясо, зажариваем.
Шаг №5: Добавляем морковь, жарим, солим, добавляем специи.
Шаг №6: Промываем рис, засыпаем в казан, мешаем и заливаем кипяток (вода должна покрывать рис на 2 см выше. Лучше всего воду добавить в процессе готовки, чтобы он не переварился.
Шаг №7: Доводим до кипения, накрываем крышкой. Попробуйте на соль.
Шаг №8: После закипания воды, добавляем целый чеснок без шелухи, строчки перца.
Шаг №9: Ставим огонь на минимум, накрываем крышкой и ждем примерно минут 20. Если рис еще сырой, добавьте воды, рис не должен быть слишком мягкий.
Шаг №10: Выключаем огонь и даем плову постоять минут 15-20.
Шаг №11: Плов готов. К нему можно приготовить салат Ачучук (нарежьте помидоры, лук, добавьте соль и перец).