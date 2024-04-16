Как приготовить идеальный плов: просто и без сложностей

Многие испытывают страх перед приготовлением плова — то он получается как каша, то сухой, то безвкусный. На самом деле все гораздо проще. Плов — это простая еда, которую можно приготовить без особых хлопот. Читательница Atas.info поделилась самым простым рецептом идеального плова.

Для идеального плова вам понадобится: Мясо (курица, свинина, говядина, баранина и так далее) — 1 кг.

Рис (длиннозерный пропаренный или другой рис) — 1 кг.

Морковь — 1 кг.

Лук репчатый — 4 шт.

Чеснок — 2 головки.

Перец острый свежий — 2 стручка.

Пряности, соль — по вкусу.

Масло растительное — 250-300 мл. Секрет идеального блюда Фото: Изображение Midjourney Пошаговый рецепт: Шаг №1: Подготовьте все продукты для приготовления блюда. Шаг №2: Режем мясо, лук, морковь. Шаг №3: Обжариваем лук в разогретом казане на растительном масле. Шаг №4: Добавляем мясо, зажариваем. Шаг №5: Добавляем морковь, жарим, солим, добавляем специи. Шаг №6: Промываем рис, засыпаем в казан, мешаем и заливаем кипяток (вода должна покрывать рис на 2 см выше. Лучше всего воду добавить в процессе готовки, чтобы он не переварился. Шаг №7: Доводим до кипения, накрываем крышкой. Попробуйте на соль. Шаг №8: После закипания воды, добавляем целый чеснок без шелухи, строчки перца. Шаг №9: Ставим огонь на минимум, накрываем крышкой и ждем примерно минут 20. Если рис еще сырой, добавьте воды, рис не должен быть слишком мягкий. Шаг №10: Выключаем огонь и даем плову постоять минут 15-20. Шаг №11: Плов готов. К нему можно приготовить салат Ачучук (нарежьте помидоры, лук, добавьте соль и перец). Вкусные драники: рецепт, проверенный временем Узнать подробнее Читайте также: Бабушкины рецепты: топ-5 любимых блюд из советского детства 3 простых рецепта вкусной пиццы — пальчики оближешь Не из Италии, но тоже вкусно: 3 простых рецепта пасты на каждый день