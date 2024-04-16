Массовое ДТП произошло на Советском шоссе — пять авто перебились из-за одного

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Автомобиль столкнулся с «Мицубиси» под управлением 38-летнего мужчины. Транспортное средство отбросило в «Тойоту», которой управляла 38-летняя женщина.
После этого «Тойота» столкнулась с «Ниссаном» с 54-летним водителем. «Кадиллак» улетел в «Тойоту Лэнд Крузер», которой управляла 49-летняя женщина.
На этом всё не прекратилось — «Кадиллак» врезался в фонарный столб.
Травмы получили водители «Кадиллака», «Тойоты» и один пассажир.