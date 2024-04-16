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Updated Сегодня, 09:12

Пять автомобилей столкнулись на Советском шоссе в Новосибирске

Массовое ДТП произошло на Советском шоссе — пять авто перебились из-за одного

16 апреля 2024, 09:10
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Пять автомобилей столкнулись на Советском шоссе в Новосибирске

В Кировском районе около полудня 16 апреля произошло массовое ДТП.

Автомобиль столкнулся с «Мицубиси» под управлением 38-летнего мужчины. Транспортное средство отбросило в «Тойоту», которой управляла 38-летняя женщина.

После этого «Тойота» столкнулась с «Ниссаном» с 54-летним водителем. «Кадиллак» улетел в «Тойоту Лэнд Крузер», которой управляла 49-летняя женщина.

На этом всё не прекратилось — «Кадиллак» врезался в фонарный столб.

Травмы получили водители «Кадиллака», «Тойоты» и один пассажир.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Пассажирский автобус столкнулся с фурой и улетел в кювет на трассе
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