Мэра Новосибирска по новым правилам выберут депутаты 16 апреля

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Во вторник, 16 марта, впервые состоится процедура избрания мэра Новосибирска по новым правилам — не в ходе всенародного голосования, а голосами депутатов городского совета. На первом этапе, в котором участвовали 17 претендентов, соискатели прошли собеседование и письменный экзамен на знание законодательства. В результате конкурсная комиссия оставила двоих: вице-губернатора Максима Кудрявцева и депутата горсовета Игоря Украинцева.
Совет депутатов сегодня определится со своими предпочтениями во время тайного голосования после того, как кандидаты выступят со своими программами.
«Программа Кудрявцева составлена достаточно грамотно, там отражены все современные урбанистические транспортные тенденции. Кроме того, прописаны очевидные вещи, но которые почему-то в Новосибирске никак не реализованы: газоны ниже уровня тротуара, не нужно класть тротуарную плитку, если мы собираемся убирать снег трактором зимой и так далее. То есть, много правильных вещей, которые далеко не все понимают, там написаны», — говорит политолог Алексей Мазур.
Что касается программы Украинцева, то она, по словам Мазура, в основном состоит из удачных примеров реализации инициатив на округе депутата в Заельцовском районе, которые он предлагает распространить на весь город.
Говорить о том, что на выборах ожидается какая-то интрига, не приходится. Кандидатуру Максима Кудрявцева ранее поддержали фракции «Единой России» и КПРФ, а это подавляющее большинство депутатов городского представительного собрания.
Закон об отмене прямых выборов мэра Новосибирска был принят региональным Законодательным собранием в феврале 2023 года.