Назван размер взятки по делу бывшего новосибирского главного борца с коррупцией

Вялкова задержали 11 апреля. По решению суда, до 9 июня 2024 года он пробует в следственном изоляторе. Речь идет о получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф, равный сумме взятки, умноженной на 70.