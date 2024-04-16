Назван размер взятки по делу бывшего новосибирского главного борца с коррупцией

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:59
Размер взятки по уголовному делу, фигурантом которого стал экс-начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимир Вялков, оценили в 34 млн. Такие данные приводит РБК-Новосибирск со ссылкой на свой источник.
По предварительной информации, деньги были получены за покровительство при производстве контрафактной алкогольной продукции.
Вялкова задержали 11 апреля. По решению суда, до 9 июня 2024 года он пробует в следственном изоляторе. Речь идет о получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф, равный сумме взятки, умноженной на 70.