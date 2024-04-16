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Назван размер взятки по делу бывшего новосибирского главного борца с коррупцией

Назван размер взятки по делу бывшего новосибирского главного борца с коррупцией

16 апреля 2024, 07:55
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
Владимир Вялков проходит фигурантом по делу о получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф, равный сумме взятки, умноженной на 70.

Размер взятки по уголовному делу, фигурантом которого стал экс-начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимир Вялков, оценили в 34 млн. Такие данные приводит РБК-Новосибирск со ссылкой на свой источник.

По предварительной информации, деньги были получены за покровительство при производстве контрафактной алкогольной продукции.

Вялкова задержали 11 апреля. По решению суда, до 9 июня 2024 года он пробует в следственном изоляторе. Речь идет о получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф, равный сумме взятки, умноженной на 70.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Сизо#Задержание#Взятка
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