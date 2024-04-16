Новосибирский маньяк Чуплинский перестал выплачивать компенсации семьям своих жертв

Летом-2004 Мария Шумилова ходила на костылях из-за травмы. В один из дней около полудня девушка поехала снимать гипс. Она поймала попутку в районе железнодорожного вокзала, больше ее никто не видел. Жила девушка вместе с мамой и младшей сестрой, училась на метеоролога. Родные стали искать Марию. Гудки при наборе ее номера проходили, но трубку она не брала.