atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Новосибирский маньяк перестал выплачивать компенсации семьям своих жертв

Новосибирский маньяк Чуплинский перестал выплачивать компенсации семьям своих жертв

16 апреля 2024, 06:16
Фото: Влад Комяков / КП

Новосибирский маньяк перестал выплачивать компенсации семьям своих жертв

Евгений Чуплинский, осужденный пожизненно за убийства, перестал перечислять компенсации семьям своих жертв. Ранее суд постановил осужденному выплатить по миллиону рублей за каждую убитую девушку.

Родные 20-летней Марии Шумиловой получали ежемесячно 900 рублей с пенсии бывшего милиционера Чуплинского. Но в какой-то момент выплаты прекратились.

Поехала снимать гипс

Летом-2004 Мария Шумилова ходила на костылях из-за травмы. В один из дней около полудня девушка поехала снимать гипс. Она поймала попутку в районе железнодорожного вокзала, больше ее никто не видел. Жила девушка вместе с мамой и младшей сестрой, училась на метеоролога. Родные стали искать Марию. Гудки при наборе ее номера проходили, но трубку она не брала.

Как рассказала КП-Новосибирск сестра убитой Елена, милиция стала пробивать местонахождение телефона. Он оказался у водителя, который подвозил в тот день Марию. Им оказался Евгений Чуплинский — экс-милиционер. Тот пояснил, что телефон купил у наркоманов. Этого объяснения оказалось достаточно, чтобы мужчину отпустили.

В ходе следствия Марию признали убитой, но тело не нашли. Подозреваемого задержали только через 12 лет. За ним уже числились 19 убитых девушек.

Мария ШумиловаМария Шумилова
Мария Шумилова
Фото: предоставлено сестрой погибшей

Новые свидетели

В 2016 году полиция вернулась к делу. Фоторобот предполагаемого маньяка помогли составить две проститутки. Им чудом удалось выжить после нападения. По словам свидетелей, нападавший был в очках, в годах, прихрамывал, передвигался на отечественном авто.

Евгения Чуплинского задержали в том же году. На теле одной из жертв нашли его биологический материал.

Сестра Марии Шумиловой рассказывает, что Чуплинский признался в ее убийстве. По его словам, он задушил девушку и выбросил в реку. После откровений мужчина пошел на попятную и стал отказываться от своих слов. Якобы на него оказывали давление и заставили дать показания.

Чуплинского приговорили к пожизненному сроку. Наказание отправили отбывать колонию строгого режима в Хабаровском крае. Также суд постановил возместить моральный ущерб семьям погибших. Выплаты шли исправно — по 900 рублей в месяц. Но в какой-то момент они перестали поступать, и родные Марии предполагают, что Чуплинского нет в живых.

Мать пропавшей 20 лет назад студентки рассказала о нестыковках в деле
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин потребовал доложить о деле девушки, пропавшей 20 лет назад после клубаИсчезнувшая: Что известно о новосибирской студентке, которую ищут 20 летУехавший на белой «ГАЗели» мужчина найден мертвым
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Преступление#Убийство
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
Сегодня, 05:39
«Это моя внутренняя победа»: депутат Украинцев об итогах выборов мэра Новосибирска
Сегодня, 06:34
О первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев
Сегодня, 05:43
Список 25 опасных новосибирских дорог опубликовали в ГУ МЧС
Сегодня, 01:35
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
Вчера, 08:24
Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске
Вчера, 09:04
"