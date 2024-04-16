Новосибирский маньяк Чуплинский перестал выплачивать компенсации семьям своих жертв

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Родные 20-летней Марии Шумиловой получали ежемесячно 900 рублей с пенсии бывшего милиционера Чуплинского. Но в какой-то момент выплаты прекратились.
Летом-2004 Мария Шумилова ходила на костылях из-за травмы. В один из дней около полудня девушка поехала снимать гипс. Она поймала попутку в районе железнодорожного вокзала, больше ее никто не видел. Жила девушка вместе с мамой и младшей сестрой, училась на метеоролога. Родные стали искать Марию. Гудки при наборе ее номера проходили, но трубку она не брала.
Как рассказала КП-Новосибирск сестра убитой Елена, милиция стала пробивать местонахождение телефона. Он оказался у водителя, который подвозил в тот день Марию. Им оказался Евгений Чуплинский — экс-милиционер. Тот пояснил, что телефон купил у наркоманов. Этого объяснения оказалось достаточно, чтобы мужчину отпустили.
В ходе следствия Марию признали убитой, но тело не нашли. Подозреваемого задержали только через 12 лет. За ним уже числились 19 убитых девушек.
В 2016 году полиция вернулась к делу. Фоторобот предполагаемого маньяка помогли составить две проститутки. Им чудом удалось выжить после нападения. По словам свидетелей, нападавший был в очках, в годах, прихрамывал, передвигался на отечественном авто.
Евгения Чуплинского задержали в том же году. На теле одной из жертв нашли его биологический материал.
Сестра Марии Шумиловой рассказывает, что Чуплинский признался в ее убийстве. По его словам, он задушил девушку и выбросил в реку. После откровений мужчина пошел на попятную и стал отказываться от своих слов. Якобы на него оказывали давление и заставили дать показания.
Чуплинского приговорили к пожизненному сроку. Наказание отправили отбывать колонию строгого режима в Хабаровском крае. Также суд постановил возместить моральный ущерб семьям погибших. Выплаты шли исправно — по 900 рублей в месяц. Но в какой-то момент они перестали поступать, и родные Марии предполагают, что Чуплинского нет в живых.