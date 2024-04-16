Новосибирцам назвали срок запуска фонтана «Мишка» в Первомайском сквере

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
С наступлением весны и таянием снега, в Первомайском сквере снова возобновили работы по реконструкции, о чем рассказала в соцсетях вице-мэр Анна Терешкова.
Так, с 16 апреля начинаются работы по укладке плитки, а также исправлению недочетов на дорожках. Кроме того, продолжится ремонт возле территории у Краеведческого музея.
Работы над фонтаном «Мишка» тоже обещают завершить, причем уже чуть меньше чем через 10 дней. Его первое испытание задумано на 25 апреля.
Отремонтировать, вернее сделать все основные работы в сквере, обещают ко Дню города. Его празднуют в последнее воскресенье июня.