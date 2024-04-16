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Сквер обещают открыть летом

Новосибирцам назвали срок запуска фонтана «Мишка» в Первомайском сквере

16 апреля 2024, 02:25
Фото: atas.info
Сквер обещают открыть летом
В Первомайском сквере Новосибирска запустят фонтан «Мишка». Это обещают сделать уже в конце месяца. Правда, сам сквер пока не готов к принятию гостей.

С наступлением весны и таянием снега, в Первомайском сквере снова возобновили работы по реконструкции, о чем рассказала в соцсетях вице-мэр Анна Терешкова.

Так, с 16 апреля начинаются работы по укладке плитки, а также исправлению недочетов на дорожках. Кроме того, продолжится ремонт возле территории у Краеведческого музея.

Работы над фонтаном «Мишка» тоже обещают завершить, причем уже чуть меньше чем через 10 дней. Его первое испытание задумано на 25 апреля.

Отремонтировать, вернее сделать все основные работы в сквере, обещают ко Дню города. Его празднуют в последнее воскресенье июня.

«Мишка» — все: яма вместо фонтана осталась в Первомайском сквере Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Парк#Благоустройство#Фонтан#Реконструкция#Анна Терешкова#Первомайский сквер#Мишки
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