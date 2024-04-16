Новосибирцы жалуются на мусор вокруг озера в микрорайоне Стрижи

Горы мусора появились из-под растаявшего снега на берегах озера Утиное гнездо в Заельцовском районе, в микрорайоне Стрижи. Кто устроил свалку, неизвестно. Местные жители пожаловались в мэрию, поскольку озеро находится на муниципальной территории. Однако в муниципалитете сообщили, что территорию убирать не будут, но могут помочь с организацией субботника.