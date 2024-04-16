Новосибирцы жалуются на мусор вокруг озера в микрорайоне Стрижи

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Горы мусора появились из-под растаявшего снега на берегах озера Утиное гнездо в Заельцовском районе, в микрорайоне Стрижи. Кто устроил свалку, неизвестно. Местные жители пожаловались в мэрию, поскольку озеро находится на муниципальной территории. Однако в муниципалитете сообщили, что территорию убирать не будут, но могут помочь с организацией субботника.
В прошлом году вокруг озера разразился громкий скандал. После ремонта улицы Кедровая в воду слили неизвестную жидкость, которая едва не отравила все живое, напоминает издание Сибкрай.