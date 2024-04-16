atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Так выглядят берега озера Утиное гнездо

Новосибирцы жалуются на мусор вокруг озера в микрорайоне Стрижи

16 апреля 2024, 13:53
Фото: предоставлено жителями микрорайлна Стрижи
Так выглядят берега озера Утиное гнездо
Свалку мусора обнаружили жители микрорайона Стрижи на берегах озера Утиное гнездо. Муниципалитет уборкой территории не занимается

Горы мусора появились из-под растаявшего снега на берегах озера Утиное гнездо в Заельцовском районе, в микрорайоне Стрижи. Кто устроил свалку, неизвестно. Местные жители пожаловались в мэрию, поскольку озеро находится на муниципальной территории. Однако в муниципалитете сообщили, что территорию убирать не будут, но могут помочь с организацией субботника.

Жители шокированы увиденным

В прошлом году вокруг озера разразился громкий скандал. После ремонта улицы Кедровая в воду слили неизвестную жидкость, которая едва не отравила все живое, напоминает издание Сибкрай.

Читайте также:
Не дадим отравить «Жемчужину Сибири»: в Новосибирске митингуют в защиту озера«Преступление перед природой»: сотни людей встали на защиту озера Жемчужина СибириВ Новосибирске разгорается скандал со сливом воды в озеро Жемчужина Сибири
#Экология#Видео#Новосибирск#Мусор#Озеро#Микрорайон Стрижи
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
Сегодня, 05:39
«Это моя внутренняя победа»: депутат Украинцев об итогах выборов мэра Новосибирска
Сегодня, 06:34
О первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев
Сегодня, 05:43
Список 25 опасных новосибирских дорог опубликовали в ГУ МЧС
Сегодня, 01:35
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
Вчера, 08:24
Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске
Вчера, 09:04
"