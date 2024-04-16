О первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев

Избранный 16 апреля мэром Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что одним из главных качеств главы муниципалитета является умение работать в команде. От прямых ответов на вопросы о персональном составе его команды Кудрявцев ушел, однако отметил, что он сторонник решения ряда городских проблем с помощью модели проектного управления, когда каждый менеджер получает четко очерченный круг задач, срок исполнения и ответственность за срыв их выполнения.