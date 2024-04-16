О первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:47
Избранный 16 апреля мэром Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что одним из главных качеств главы муниципалитета является умение работать в команде. От прямых ответов на вопросы о персональном составе его команды Кудрявцев ушел, однако отметил, что он сторонник решения ряда городских проблем с помощью модели проектного управления, когда каждый менеджер получает четко очерченный круг задач, срок исполнения и ответственность за срыв их выполнения.
«Первоочередная задача, которую ставлю пред собой — организация системы уборки города Новосибирска. . Второе — у меня определенную озабоченность вызывают объекты незавершенного строительства. В бизнесе это называется „деньги, зарытые в снег“, — заявил Максим Кудрявшев.
Новый мэр намерен провести аудит эффективности работы мэрии и районных администраций, результатом которого станет сокращение части подразделений и увольнение сотрудников, уровень компетентности которых вызывает сомнение.
«Я член партии „Единая Россия“ более 20 лет… Но с позиции мэра я полагаю, что партия должна быть одна — это жители города Новосибирска. Поэтому в рамках управления городом, его развития, я считаю важным взаимодействие со всеми фракциями городского совета, с комиссиями, для того, чтобы максимально сбалансированно принимать решения и видеть риски на начальных этапах реализации проектов… Это закладываю в принцип работы», — подчеркнул Кудрявцев.
Выборы главы Новосибирска впервые прошли в новом формате, не в ходе прямого общегородского голосования, а депутатами горсовета по представлению специальной конкурсной комиссии. Прямые выборы мэра отменены Законодательным собранием Новосибирской области в феврале 2023 года.