Общий объем закупок госкомпаний у самозанятых в I квартале года превысил 2,2 млрд

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Он отметил, что распространение на самозанятых преференций для МСБ позволило обеспечить рост объема закупок у данной категории граждан и упростить процедуру участия в закупках крупнейших госзаказчиков в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, пишет газета «Известия».
«Общий объем закупок у самозанятых в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 160% и превысил 2,2 млрд рублей. Одновременно на 48% выросло число самозанятых-поставщиков, их общая численность составила почти 2,9 тыс. человек», — рассказал Александр Исаевич.
Самые высокие показатели прироста объема закупок у самозанятых зафиксированы в Курской области (+504 миллиона рублей), Москве (+211 миллионов), Санкт-Петербурге (+92 миллиона), Свердловской области (+45,6 миллиона) и Калининградской области (39,3 миллиона рублей). Регионами — лидерами по объему закупок в целом стали: Курская область (0,5 миллиарда рублей), Москва (0,38 миллиарда), Санкт-Петербург (0,13 миллиарда), Подмосковье (0,11 миллиарда) и Свердловская область (0,08 миллиарда рублей).
Наиболее высокие показатели прироста объемов закупок у самозанятых отмечаются в таких направлениях, как вспомогательные услуги в области страхования и финансового посредничества (+660 миллионов рублей, рост более чем в 1000 раз), научно-технические и профессиональные услуги (+89,2 миллиона рублей, в 7 раз), юриспруденция и бухгалтерия (+85,7 миллиона, в 12,5 раза). Высокий прирост наблюдается в сфере искусства и развлечений (+83,7 миллиона, рост в 2 раза), а также специализированных работ в области строительства (+74,6 миллиона рублей, в 4,1 раза).
Отмечается, что за период с 2019 года по первый квартал 2024 года между самозанятыми и крупнейшими заказчиками было заключено около 14 тысяч договоров в рамках федерального закона № 223-ФЗ на общую сумму свыше 14,7 миллиарда рублей. Средняя цена одного соглашения составляет 546 000 рублей.
Напомним, с 1 апреля 2020 года самозанятым на законодательном уровне было разрешено принимать участие в закупках в рамках федерального № 223-ФЗ на тех же условиях, что и МСП. Поддержка данной категории граждан является одним из основных направлений в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного главой государства Владимиром Путиным. Реализацию проекта контролирует первый вице-премьер России Андрей Белоусов.