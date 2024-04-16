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Общий объем закупок госкомпаний у самозанятых в I квартале года превысил 2,2 млрд

Общий объем закупок госкомпаний у самозанятых в I квартале года превысил 2,2 млрд

16 апреля 2024, 06:34
Фото: 1MI
Общий объем закупок государственных компаний у самозанятых за первый квартал текущего года превысил 2,2 миллиарда рублей. Такой информацией поделился генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что распространение на самозанятых преференций для МСБ позволило обеспечить рост объема закупок у данной категории граждан и упростить процедуру участия в закупках крупнейших госзаказчиков в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, пишет газета «Известия».

«Общий объем закупок у самозанятых в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 160% и превысил 2,2 млрд рублей. Одновременно на 48% выросло число самозанятых-поставщиков, их общая численность составила почти 2,9 тыс. человек», — рассказал Александр Исаевич.

Самые высокие показатели прироста объема закупок у самозанятых зафиксированы в Курской области (+504 миллиона рублей), Москве (+211 миллионов), Санкт-Петербурге (+92 миллиона), Свердловской области (+45,6 миллиона) и Калининградской области (39,3 миллиона рублей). Регионами — лидерами по объему закупок в целом стали: Курская область (0,5 миллиарда рублей), Москва (0,38 миллиарда), Санкт-Петербург (0,13 миллиарда), Подмосковье (0,11 миллиарда) и Свердловская область (0,08 миллиарда рублей).

Наиболее высокие показатели прироста объемов закупок у самозанятых отмечаются в таких направлениях, как вспомогательные услуги в области страхования и финансового посредничества (+660 миллионов рублей, рост более чем в 1000 раз), научно-технические и профессиональные услуги (+89,2 миллиона рублей, в 7 раз), юриспруденция и бухгалтерия (+85,7 миллиона, в 12,5 раза). Высокий прирост наблюдается в сфере искусства и развлечений (+83,7 миллиона, рост в 2 раза), а также специализированных работ в области строительства (+74,6 миллиона рублей, в 4,1 раза).

Отмечается, что за период с 2019 года по первый квартал 2024 года между самозанятыми и крупнейшими заказчиками было заключено около 14 тысяч договоров в рамках федерального закона № 223-ФЗ на общую сумму свыше 14,7 миллиарда рублей. Средняя цена одного соглашения составляет 546 000 рублей.

Напомним, с 1 апреля 2020 года самозанятым на законодательном уровне было разрешено принимать участие в закупках в рамках федерального № 223-ФЗ на тех же условиях, что и МСП. Поддержка данной категории граждан является одним из основных направлений в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного главой государства Владимиром Путиным. Реализацию проекта контролирует первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

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