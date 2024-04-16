Общий объем закупок госкомпаний у самозанятых в I квартале года превысил 2,2 млрд

Наиболее высокие показатели прироста объемов закупок у самозанятых отмечаются в таких направлениях, как вспомогательные услуги в области страхования и финансового посредничества (+660 миллионов рублей, рост более чем в 1000 раз), научно-технические и профессиональные услуги (+89,2 миллиона рублей, в 7 раз), юриспруденция и бухгалтерия (+85,7 миллиона, в 12,5 раза). Высокий прирост наблюдается в сфере искусства и развлечений (+83,7 миллиона, рост в 2 раза), а также специализированных работ в области строительства (+74,6 миллиона рублей, в 4,1 раза).