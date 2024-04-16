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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

В Новосибирске арестовали помещение из-за казино — такое произошло впервые

Организаторов казино на Богаткова заключили под стражу. Помещение арестовали

16 апреля 2024, 09:44
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске арестовали помещение из-за казино — такое произошло впервые

У нежилого помещения в 184 кв. метров выявлен номинальный собственник. Как оказалось, факт приобретения недвижимости не был зафиксирован, как и не обнаружено договора аренды.

Арестовали помещение, в котором ранее силовики накрыли подпольное казино. Оно находилось на Бориса Богаткова, 206. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по региону, суд удовлетворил ходатайство следователя.

У нежилого помещения в 184 кв. метров выявлен номинальный собственник. Как оказалось, факт приобретения недвижимости не был зафиксирован, как и не обнаружено договора аренды.

По делу проходят два фигуранта, их задержали. Расследование продолжается, максимальное наказание за организацию азартных игр — четыре года.

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