Организаторов казино на Богаткова заключили под стражу. Помещение арестовали

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Арестовали помещение, в котором ранее силовики накрыли подпольное казино. Оно находилось на Бориса Богаткова, 206. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по региону, суд удовлетворил ходатайство следователя.
У нежилого помещения в 184 кв. метров выявлен номинальный собственник. Как оказалось, факт приобретения недвижимости не был зафиксирован, как и не обнаружено договора аренды.
По делу проходят два фигуранта, их задержали. Расследование продолжается, максимальное наказание за организацию азартных игр — четыре года.