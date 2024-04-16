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Updated Сегодня, 12:28

Парад Победы пройдет 9 Мая

Парад Победы 2024: полная программа праздника по часам, салют и акции

16 апреля 2024, 10:24
Фото: atas.info
Парад Победы пройдет 9 Мая

Опубликована программа Парада Победы 9 Мая 2024 в Новосибирске

В Новосибирске 9 мая 2024 года будет проведено масштабное празднование Дня Победы, включающее салют, эстафеты и показ патриотических фильмов, а также акции «Сад памяти» и «Свеча памяти».

Одним из событий будет акция под названием «Сад памяти», которая состоится 8 и 14 мая на бульваре Победы, в Ленинском районе. В рамках этой акции будут высажены тысячи кустарников, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. Для участия в акции можно найти информацию о датах и местах на интерактивной карте на сайте «Сад памяти».

Еще одна акция, называемая «Свеча памяти», состоится 8 мая в 22:00. В рамках этой акции новосибирцы будут зажигать свечи в парках, чтобы почтить память погибших в годы войны. Эта акция открыта для всех желающих, и если вы не сможете попасть на основную площадку, вы можете зажечь свечу около окна дома.

Какие мероприятия будут 9 МаяКакие мероприятия будут 9 Мая
Какие мероприятия будут 9 Мая
Фото: atas.info

Теперь о самом главном событии — Дне Победы 9 мая. В этот день состоятся следующие мероприятия:

  • — В 9:15 состоится церемония возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина.
  • — В 10:00 на площади Ленина состоится военный парад Сибирского гарнизона.
  • — В 12:00 запланирован торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы.
  • — С 12:00 до 17:00 будет проходить праздничная программа и показ патриотических фильмов в ККК имени Маяковского.
  • — С 12:00 до 16:00 пройдет эстафета памяти маршала Александра Покрышкина среди учащихся школ, вузов, ссузов и военных училищ.
  • — В 12:00 состоится матч по шахматам, шашкам и нардам под названием «Академгородок — Новосибирск».
  • — В 14:00 губернатор Новосибирской области и мэр Новосибирска возложат венки и цветы на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» на Заельцовском кладбище.
  • — С 18:00 до 22:00 состоится праздничная концертная программа на площади Ленина.
  • — В 21:50 — 22:00 запланирован праздничный фейерверк на площадке за НОВАТом, а также артиллерийский салют на набережной Оби.
В этот день будет много различных мероприятийВ этот день будет много различных мероприятий
В этот день будет много различных мероприятий
Фото: atas.info

Кроме официальных мероприятий, День Победы будет отмечаться также в школах, библиотеках и других культурных учреждениях. В 10 городских парках будут проведены праздничные программы под названием «Залпы Победы».

Опубликована программа празднования Дня Победы в Новосибирской области
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