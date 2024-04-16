Парад Победы 2024: полная программа праздника по часам, салют и акции

Одним из событий будет акция под названием «Сад памяти», которая состоится 8 и 14 мая на бульваре Победы, в Ленинском районе. В рамках этой акции будут высажены тысячи кустарников, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. Для участия в акции можно найти информацию о датах и местах на интерактивной карте на сайте «Сад памяти».