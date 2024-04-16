Парад Победы 2024: полная программа праздника по часам, салют и акции

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Одним из событий будет акция под названием «Сад памяти», которая состоится 8 и 14 мая на бульваре Победы, в Ленинском районе. В рамках этой акции будут высажены тысячи кустарников, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. Для участия в акции можно найти информацию о датах и местах на интерактивной карте на сайте «Сад памяти».
Еще одна акция, называемая «Свеча памяти», состоится 8 мая в 22:00. В рамках этой акции новосибирцы будут зажигать свечи в парках, чтобы почтить память погибших в годы войны. Эта акция открыта для всех желающих, и если вы не сможете попасть на основную площадку, вы можете зажечь свечу около окна дома.
Теперь о самом главном событии — Дне Победы 9 мая. В этот день состоятся следующие мероприятия:
Кроме официальных мероприятий, День Победы будет отмечаться также в школах, библиотеках и других культурных учреждениях. В 10 городских парках будут проведены праздничные программы под названием «Залпы Победы».