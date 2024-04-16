Паводок разрушил дороги в двух районах региона

В управлении подсчитали, что на восстановление уйдет 10 тысяч кубометров грунта. К работам приступят после снижения уровня воды. Пока к карьеру проехать затруднительно из-за дождей. К тому же сам грунт еще не оттаял. На время работ предусмотрено объезд для транспорта. На участке выступили временные дорожные знаки, на которые нужно ориентироваться водителям.