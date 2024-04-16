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В Новосибирской области паводок разрушил две дороги

Паводок разрушил дороги в двух районах региона

16 апреля 2024, 07:46
Фото: Мария Рудакова / 1MI

В Новосибирской области паводок разрушил две дороги

Паводковые воды разрушили участок на 2-м км дороги Майское — Чернаки в Краснозерском районе. Как передает ТУАД, движение транспорта закрыто до 17.00 19 апреля.

В управлении подсчитали, что на восстановление уйдет 10 тысяч кубометров грунта. К работам приступят после снижения уровня воды. Пока к карьеру проехать затруднительно из-за дождей. К тому же сам грунт еще не оттаял. На время работ предусмотрено объезд для транспорта. На участке выступили временные дорожные знаки, на которые нужно ориентироваться водителям.

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Также из-за размыва дороги до 18.00 18 апреля ограничен проезд через дамбу на реке Карасук у Базово в Чулымском районе.

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