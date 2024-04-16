Приставы нашли и арестовали автомобиль, проходящий по делу о ДТП. Владелец его прятал

Судебные приставы выследили автомобиль, но за рулем оказался другой человек. Мужчина попытался скрыться, но один из приставов успел заглушить двигатель. Тогда водитель заявил, что он — новый владелец и приобрел транспортное средство. Однако подтверждающих сделку документов предоставить не смог. Автомобиль забрали на спецстоянку. Если задолженность не будет погашена, автомобиль продадут в счет долга.