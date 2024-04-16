Приставы нашли и арестовали автомобиль, проходящий по делу о ДТП. Владелец его прятал

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
У жителя Бердска арестовали автомобиль, который пытался скрыть его владелец. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП, «Тойота Карина» подлежала аресту по делу о возмещении ущерба за ДТП в размере 184 тысяч рублей, но виновник аварии прятал машину. Автомобиль объявили в розыск.
Судебные приставы выследили автомобиль, но за рулем оказался другой человек. Мужчина попытался скрыться, но один из приставов успел заглушить двигатель. Тогда водитель заявил, что он — новый владелец и приобрел транспортное средство. Однако подтверждающих сделку документов предоставить не смог. Автомобиль забрали на спецстоянку. Если задолженность не будет погашена, автомобиль продадут в счет долга.
Проверить наличие ограничений на автомобиль при покупке можно на сайте ГИБДД. Для получения информации нужно знать номер VIN. Если на транспортное средство наложен арест, купить его можно, но поставить на учет и сменить собственника — нет.