Суд оставил в силе приговор новосибирцу за поджог свояченицы

Житель села Кыштовка одноименного района Игорь Городилов получил 10 лет строгого режима за поджог своей знакомой. Инцидент произошел год назад, когда компания распивала алкоголь. Среди присутствующих был сам Городилов, его возлюбленная и ее сестра. Между последней и Городиловым произошла ссора, и мужчина не придумал ничего лучше, как облить 21-летнюю женщину горючей жидкостью и поджечь.