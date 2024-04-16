Суд оставил в силе приговор новосибирцу за поджог свояченицы

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Житель села Кыштовка одноименного района Игорь Городилов получил 10 лет строгого режима за поджог своей знакомой. Инцидент произошел год назад, когда компания распивала алкоголь. Среди присутствующих был сам Городилов, его возлюбленная и ее сестра. Между последней и Городиловым произошла ссора, и мужчина не придумал ничего лучше, как облить 21-летнюю женщину горючей жидкостью и поджечь.
На крики женщины прибежали люди, огонь потушили. Только благодаря этого потерпевшая выжила, но получила серьезные ожоги.
Уголовное дело возбудили за покушение на убийство с особой жестокостью. Мужчину признали виновным. Через год Городилов подал апелляцию, которую 15 апреля рассмотрел. Приговор оставили без изменения.