В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра

Posted 16 апреля, 05:39
Published 16 апреля, 05:39
Modified 16 апреля, 05:41
Updated 16 апреля, 05:41
40 из 45 депутатов горсовета Новосибирска проголосовали за назначение единоросса Максима Кудрявцева на пост мэра. За его соперника, представителя партии зеленых Игоря Украинцева, высказались три человека. Еще два депутата испортили бюллетени. Таким образом, ближайшие пять лет Новосибирск будет возглавлять человек из команды губернатора региона Андрея Травникова.
В ходе сессии горсовета, после представления кандидатами своих программ развития Новосибирска, в поддержку Кудрявцева высказались руководители фракций Единой России и КПРФ. Формальные политические оппоненты сошлись на том, что представитель регионального правительства представил более интересный план преобразований в городском хозяйстве и обладает более серьезным управленческим опытом, чем их коллега по депутатскому корпусу Украинцев.
О том, что думают эксперты о программах кандидатов в мэры, можно прочитать здесь.
Выборы мэра Новосибирска впервые прошли по новым правилам, когда главу города определяют не горожане в ходе всеобщего открытого голосования, а депутаты городского совета по представлению конкурсной комиссии.
Прямые выборы мэра Новосибирска региональное Законодательное собрание отменило в феврале 2023 года.