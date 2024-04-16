В Новосибирске парк им. Кирова лидирует в голосовании за благоустройство

Проголосовать помогают волонтеры, работающие на входе в парк. Кроме того, развернуты стационарные пункты голосования, один в здании администрации Ленинского района, второй в ресурсном центре на ул. Станиславского, 6. Они работают по будням с 9.00 до 18.00.