В Новосибирске парк им. Кирова лидирует в голосовании за благоустройство

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По состоянию на вторник, 16 апреля, более 28 тысяч новосибирцев выбрали парк имени Кирова в городском голосовании за объект, который будет благоустроен за федеральные деньги в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Проголосовать помогают волонтеры, работающие на входе в парк. Кроме того, развернуты стационарные пункты голосования, один в здании администрации Ленинского района, второй в ресурсном центре на ул. Станиславского, 6. Они работают по будням с 9.00 до 18.00.
Проект благоустройства парка имени Кирова предусматривает создание новых пешеходных дорожек, устройство ограждения, озеленение. В парке появятся крытая танцплощадка, каток и сцена-ракушка.
«Парк Кирова — любимое место всех жителей. Какие концерты у нас тут бывают! Конечно, мы хотим, чтобы здесь был новый асфальт, новая жизнь и новые локации, где будут заниматься и взрослые, и дети. Голосование поддержим и будем любоваться, тем, что получилось», — говорит руководитель КДЦ им. Станиславского Елена Запрягаева.
В перечне для голосования — локации из всех районов и округа города. Победа позволит получить финансирование на работы по благоустройству уже в следующем году. Сделать свой выбор можно вплоть до 30 апреля на портале 54.gorodsreda.ru.