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Принять участие в голосовании помогают волонтеры

В Новосибирске парк им. Кирова лидирует в голосовании за благоустройство

16 апреля 2024, 10:56
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Принять участие в голосовании помогают волонтеры
Парк имени Кирова в Ленинском районе вышел в лидеры по числу отданных голосов за благоустройство по федеральному проекту

По состоянию на вторник, 16 апреля, более 28 тысяч новосибирцев выбрали парк имени Кирова в городском голосовании за объект, который будет благоустроен за федеральные деньги в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать помогают волонтеры, работающие на входе в парк. Кроме того, развернуты стационарные пункты голосования, один в здании администрации Ленинского района, второй в ресурсном центре на ул. Станиславского, 6. Они работают по будням с 9.00 до 18.00.

Проект благоустройства парка имени Кирова предусматривает создание новых пешеходных дорожек, устройство ограждения, озеленение. В парке появятся крытая танцплощадка, каток и сцена-ракушка.

«Парк Кирова — любимое место всех жителей. Какие концерты у нас тут бывают! Конечно, мы хотим, чтобы здесь был новый асфальт, новая жизнь и новые локации, где будут заниматься и взрослые, и дети. Голосование поддержим и будем любоваться, тем, что получилось», — говорит руководитель КДЦ им. Станиславского Елена Запрягаева.

В перечне для голосования — локации из всех районов и округа города. Победа позволит получить финансирование на работы по благоустройству уже в следующем году. Сделать свой выбор можно вплоть до 30 апреля на портале 54.gorodsreda.ru.

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#Новосибирск#Парк#Мэрия#Благоустройство#Голосование
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