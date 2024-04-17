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Депутат Говырин: в 2024 году субъекты МСП получат льготные кредиты

Депутат Говырин: в 2024 году субъекты МСП получат льготные кредиты

17 апреля 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Госдумы Алексей Говырин поделился с журналистами информацией о специальных условиях, которые предоставляются малому и среднему бизнесу. Он упомянул о государственных гарантиях, льготах по имуществу и других привилегиях.

В беседе с корреспондентом NEWS.ru Говырин отметил, что предприниматели, получившие льготные кредиты в 2021 году, могут рассчитывать на отсрочку по их погашению.

Также он напомнил, что в настоящее время установлены ограничения по процентным ставкам на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. При ключевой ставке Банка России в 13% они не могут превышать 15,75%.

Для предпринимателей из сферы информационных технологий предусмотрены не только льготные кредиты, но и другие преференции. Кроме того, малый и средний бизнес освобожден от налога на прибыль при получении безвозмездной поддержки от муниципальных и государственных органов, а также других госструктур.

В новых регионах до 2025 года субъекты малого и среднего предпринимательства также могут рассчитывать на определенную поддержку государства. При этом они имеют право заключить только один кредитный договор с одной кредитной организацией.

Ранее Говырин сообщал, что предприниматели Российской Федерации могут снизить свою налоговую нагрузку, используя как минимум десять различных способов.

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