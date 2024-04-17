Депутат Говырин: в 2024 году субъекты МСП получат льготные кредиты

Для предпринимателей из сферы информационных технологий предусмотрены не только льготные кредиты, но и другие преференции. Кроме того, малый и средний бизнес освобожден от налога на прибыль при получении безвозмездной поддержки от муниципальных и государственных органов, а также других госструктур.